Wer sich ein neues E-Auto anschaffen will, muss Wartezeit in Kauf nehmen. Das gilt inzwischen für viele Hersteller, auch Tesla ist keine Ausnahme. Doch wer flexibel ist, kann Abhilfe schaffen. Wir haben den Tesla-Konfigurator laufen lassen und verraten euch, wie ihr euer E-Auto zusammensetzt, damit es schnell vor der Tür steht.

Tesla Facts

Darf es ein neuer Tesla sein? Die amerikanischen E-Autos gehören zwar nicht zu den absoluten Schnäppchen auf dem E-Auto-Markt, mit dem Umweltbonus lässt sich der Preis allerdings für viele Käufer in erträgliche Höhen drücken. Schließlich ist das Model 3 von Tesla das meist gekaufte E-Auto der Deutschen 2021.

Doch inzwischen müssen Kundinnen und Kunden bei dem beliebten Stromer teilweise hohe Wartezeiten hinnehmen. Wer aber bei der Konfiguration seines neuen Tesla flexibel ist, kann ihn deutlich schneller in Empfang nehmen.

Tesla Model 3: Diese Konfiguration ist am schnellsten beim Kunden

Es gilt: Wer möglichst schnell den Tesla in Empfang nehmen will, muss tiefer in die Tasche greifen: Das Model 3 Performance zum Grundpreis von inzwischen 61.990 Euro ist in allen Ausstattungsvarianten im August 2022 lieferbar. Die Preise sind gerade erst erneut gestiegen.

Die Long-Range-Edition erhaltet ihr ebenfalls frühestens im August 2022 für immerhin 5.000 Euro weniger im Basispreis. Ihr müsst dafür aber mindestens weitere 1.200 Euro einplanen für die schwarz-weiße Innenausstattung. Auf bei der Farbwahl der Lackierung wird es teurer, nur in weiß gibt es das Model 3 ohne Aufpreis von mindestens 1.200 Euro. Wer aber auf weiß besteht, muss auch länger warten.

Die schlechtesten Karten hat, wer möglichst wenig ausgeben will: Die Standardvariante des Model 3 ohne Zusatzkosten durch Lackierung und Co. erhaltet ihr derzeit laut Tesla nicht vor Mai 2023. Der Preisvorteil der Standardversion ist allerdings gerade erheblich zusammen geschrumpft. Tesla hat seinen Basispreis um 7.000 Euro angehoben und damit effektiv sogar einen Preissprung von rund 10.000 Euro losgetreten. Das Model 3 startet jetzt ab 49.990 Euro.

Tesla Model Y im Vorstellungsvideo: Das jüngste E-Auto aus dem Hause Tesla kommt derzeit am schnellsten zu deutschen Kunden.

Tesla Model Y: Der neueste Streich des E-Pioniers

Model Y überrascht mit steigenden Lieferzeiten

Das Model Y wird inzwischen in Deutschland gebaut. Es ist durch den Preissprung beim Model 3 inzwischen aber kaum noch teurer als Teslas Einsteigermodell. Beides zusammen könnte in absehbarer Zeit für einen Nachfrageboom sorgen. Die Long-Range-Version kriegt ihr bei zeitiger Bestellung frühestens im Mai 2022, einige Ausstattungskombinationen können bis in den Juli dauern, aber nicht länger.

Die Performance-Edition war eine Zeit lang schon im April lieferbar. Während die Long-Range-Edition stabil bleibt, zeigt sich bei der Top-Variante inzwischen eine Verzögerung. Je nach Auswahl werdet ihr zwischen Juli und September 2022 beliefert. Das kostet dann aber 63.990 Euro vor Abzug des Umweltbonus. Der ist wegen des hohen Netto-Basislistenpreises sorgt beim Model Y für weniger Umweltbonus, was jetzt auch für das Model 3 gilt.