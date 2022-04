Freunde der Nacht aufgepasst! Der Free-to-Play-Shooter Vampire: The Masquerade - Bloodhunt hat einen festen Release-Termin. Neben dem Startdatum geht der brandneue Gameplay-Trailer aber auch auf die Vorzüge der „PlayStation 5“-Version ein. Wir verraten euch, was ihr über das kommende „Battle Royale“-Spiel wissen müsst.

Vampire: Bloodlines 2 Facts

Die finsteren Straßen von Prag erwarten euch

Während Rollenspiel-Fans weiterhin ungeduldig auf Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 warten, können Shooter-Fans sich bereits Ende April in dem Vampir-Universum austoben. Am 27. April 2022 erscheint nämlich der neue F2P-Shooter Vampire: The Masquerade - Bloodhunt für die PlayStation 5 und den PC.

In dem Third-Person-Shooter bekämpfen sich bluthungrige Vampirclans auf den finsteren Straßen von Prag. „Battle Royale“-typisch kann natürlich am Ende nur ein Vampir oder ein Team aus Vampiren gewinnen. Die größte Besonderheit ist offensichtlich: In der Rolle als Vampir verfügt ihr über unglaubliche Fähigkeiten, die im neuesten Gameplay-Trailer auch eindrucksvoll demonstriert werden:

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Wie kommt der Shooter bei der Community an?

Die Steam-Community, die das Spiel bereits in einer geschlossenen Beta spielen konnte, liebt Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Die PC-Spieler loben vor allem das frische Szenario und das gelungene Movement. Lediglich die Performance sei während der Beta noch nicht zu 100 Prozent stabil gewesen. Aber das sind wohl nur Kinderkrankheiten, die bis zum Release ausgemerzt sein sollten.

Wer den Shooter zukünftig allerdings über die PlayStation 5 zockt, der profitiert von einer besonders hohen Immersion. So hat Entwickler Sharkmob AB unter anderem viel Wert auf die Einbindung des PS5-Controllers gelegt. Dieser gibt je nach Waffe oder verwendeter Fähigkeit ein haptisches Feedback. Das ist prinzipiell nicht neu, aber richtig umgesetzt, sind solche Gimmicks eine willkommene Abwechslung.

Sharkmob AB

Generell erhaltet ihr als PS5-Spieler ein paar zusätzliche Boni, wie zum Beispiel PlayStation-exklusive Skins. Vorausgesetzt ihr unterstützt das an sich kostenlose Spiel im Rahmen einer „Founder's Edition“ über den PlayStation Store.