In Elden Ring müsst ihr die rechte und die linke Hälfte vom geheimen Haligbaummedaillon finden, damit ihr den Großen Aufzug von Rold aktivieren könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch dafür die Fundorte beider Hälften des Medaillons.

Geheimes Haligbaummedaillon (rechts) - Fundort

Wenn ihr bereits das Medaillon von Dectus vervollständigt habt, dann wisst ihr schon was euch beim Haligbaummedaillon erwartet. Ihr müsst beide Hälften finden, um den Großen Aufzug von Rold aktivieren zu können.

Die rechte Hälfte könnt ihr dabei bereits im Seenland von Liurnia entdecken, allerdings ist es sehr gut versteckt. Ihr müsst euch dafür ins Dorf der Albinaurics begeben, das ihr ganz im Südwesten von Liurnia befindet. Auf der Karte ist das Dorf nicht zu sehen, da es unterhalb vom hohen Berg liegt.

Reitet einfach auf dem See zur südwestlichsten Ecke, dann kommt ihr zu einem dunklen Areal unter dem Berg. Ihr könnt hier auch zwei lange Hängebrücken erkennen, die Teile des Dorfs miteinander verbinden. Haltet euch links, denn hier führt ein Weg nach oben ins Dorf, wo ihr schließlich auch den Ort der Gnade „Dorf der Albinaurics“ aktivieren könnt.

Geht nun weiter nach oben und haltet euch immer rechts an der Wand. Links kommt ihr an einer langen Hängebrücke vorbei, geht aber weiter rechts an den Gebäuden vorbei. Nun kommt ihr zu einer unscheinbaren Ecke, wo ein großer Topf steht. Schlagt einmal auf diesen ein, um NPC Albus zu offenbaren.

Erschöpft alle Dialoge mit ihm, damit er euch die rechte Hälfte des Haligbaummedaillons übergibt.

Die linke Hälfte des Medaillons findet ihr ganz im Nordosten der Weltkarte in der Region „Berggipfel der Riesen“ auf dem Dach von Schloss Sol. Der Weg bis dahin ist äußerst lang und erfordert, dass ihr zunächst Morgott in der Hauptstadt Leyndell besiegt habt. Beim nächsten Ort der Gnade könnt ihr dann mit Melina sprechen, die euch das Rold Medaillon gibt.

Mit diesem kommt ihr in den nördlichen Bereich des Berggipfels der Riesen und könnt euch bis zu Schloss Sol vorarbeiten. Den genauen Weg bis zur linken Medaillonhälfte seht ihr im folgenden Video:

Großen Aufzug von Rold aktivieren

Sobald ihr beide Medaillonhälften habt, könnt ihr euch zum Großen Aufzug von Rold begeben. Ihr müsst die Hälften nicht im Inventar kombinieren oder ähnliches. Stellt euch einfach auf die Plattform vor den beiden Statuen mit den gekreuzten Waffen und wartet auf die Tasteneinblendung „Medaillon heben“.

In einer Zwischensequenz fahrt ihr dann mit dem Aufzug nach oben und könnt so nun den Geheimpfad zum Haligbaum beschreiten.

