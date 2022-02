Wenn ihr euch in Elden Ring den Anrufungen (ihr kennt sie vielleicht noch als Wunder) verschrieben habt, könnt ihr im Spielverlauf sehr viele Anrufungen finden oder diese von bestimmten NPCs erlernen und kaufen. Wie ihr alle Lehrer freischaltet und die Fundorte aller Wunder zeigen wir euch hier!

Hinweis: Dieser Guide befindet sich noch im Aufbau und wird nach und nach um weitere Infos und Fundorte von Anrufungen ergänzt.

Lehrer für Anrufungen freischalten

Den Grundbestand von Anrufungen könnt ihr bei verschiedenen Lehrern im Spielverlauf erlernen. Diese müsst ihr allerdings erst einmal finden und als Verkäufer für Wunder freischalten.

Bruder Corhyn

Bevor ihr diesen Lehrer treffen könnt, müsst ihr zunächst den Boss „Margit, das Grausame Mal“ vor den Toren von Schloss Sturmschleier besiegen und dann am Ort der Gnade „Sturmschleier-Haupttor“ rasten. Alternativ nehmt ihr den Geheimweg rechts an den Schlossmauern vorbei bis zum Ort der Gnade „Seeklippen“. In beiden Fällen wird euch Melina ansprechen und die Tafelrundfeste freischalten. In diesem Hub-Bereich könnt ihr direkt nach Ankunft links Bruder Corhyn ansprechen.

Wählt bei der Dialogoption „Ich sehe alles.“ aus, damit er sich bereit erklärt, euch Anrufungen zu verkaufen. Welche Anrufungen er euch zu Beginn lehrt, entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Dringende Heilung Heilt wenig LP 8 16 1.000 Heilung Heilt euch und Verbündete 12 32 1.500 Gegengift Lindert Giftbelastung und heilt Gift 10 7 1.000 Magiefestung Erhöht Resistenz gegen Magieschaden 10 20 3.500 Flammenfestigung Erhöht Resistenz gegen Feuerschaden 10 20 3.000 Zurückweisung Schockwelle, die Gegner wegstößt 12 9 1.500 Geht in Flammen auf Eine Flamme, die aus eurer Hand schießt 8 10 600 Flammenschleuder Schleudert einen Feuerball 10 11 800

Den Warenbestand von Corhyn könnt ihr über den Spielverlauf hinweg vergrößern, indem ihr ihm Gebetsbücher bringt. Diese könnt ihr als Items in der Spielwelt finden. Die genauen Fundorte zeigen wir euch weiter unten.

D, Jäger der Toten

D ist ein weiterer NPC, der euch Anrufungen verkauft. Ihr könnt ihn das erste Mal am Wegesrand östlich der Heiligenbrücke im Norden von Limgrave treffen. Später wird er dann in der Tafelrundfeste auftauchen, wo er genau gegenüber von Corhyn sitzt.

Damit er euch seine Anrufungen lehrt, müsst ihr ihm aber erst eine Todeswurzel zeigen. Solch ein Item könnt ihr im Bossraum der „Todberührten Katakomben“ in einer Truhe finden. Der Eingang zum Dungeon befindet sich direkt westlich der Heiligenbrücke in Limgrave.

Zeigt ihm die Wurzel und er will euch daraufhin Gurranq den Bestienkleriker vorstellen. Willigt ein, damit euch ein Portal auf der Karte markiert wird, das euch zu Gurranq führt. Gebt ihm die Wurzel. Dadurch erhaltet ihr nicht nur das Klauenzeichen-Siegel, ein sehr gutes Siegel zum Wirken von Anrufungen, sondern fortan wird euch D folgende Wunder verkaufen:

Anrufung Effekt Nötige Attribute FP-Kosten Verkaufspreis Litanei des Todes Erschafft ein Bildnis, das Heiligschaden verursacht 17 Weisheit

17 Glaube 17 2.500 Klinge der Ordnung Verzaubert die Waffe der rechten Hand mit Heiligschaden 13 Weisheit

13 Glaube 22 3.000

Alle Gebetsbücher finden

Um das Warenangebot von Corhyn zu erweitert, müsst ihr Gebetsbücher in der Spielwelt finden und sie Corhyn bringen. Jedes Buch schaltet dabei zwei neue Anrufungen zum Verkauf frei. Im Folgenden beschreiben wir euch die genauen Fundorte der Bücher.

Gebetbuch der Götterskalpe

Dieses Buch befindet sich in einer Truhe hinter einer Barriere mit Wichtstatue, für die ihr einen Steinschwertschlüssel einsetzen müsst. Begebt euch vom Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ zurück auf den Innenhof mit den vielen Soldaten und haltet euch hier rechts, bis ihr vor euch einen Seiteneingang seht, der zur Barriere führt. Davor gibt es auch einige Ratten, bei denen ihr gut Runenbögen farmen könnt. Nach der Barriere befindet sich die Truhe auf der rechten Seite. In der anderen Truhe findet ihr übrigens mit dem Siegel des Gottestöters ein weiteres Siegel zum Wirken von Anrufungen.

Das Gebetbuch der Götterskalpe schaltet folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Schwarze Flamme Schleudert einen schwarzen Feuerball 20 18 7.500 Klinge der schwarzen Flamme Verzaubert die Waffe der rechten Hand mit einer schwarzen Flamme 17 15 6.000

Gebetbuch der Assassinen

Dieses Buch befindet sich in der Tafelrundfeste hinter den zwei Barrieren mit Wichtstatue im Untergeschoss. Für die erste Barriere benötigt ihr nur einen Schlüssel, für die Barriere dahinter dann aber sogar zwei Schlüssel. Ihr müsst also insgesamt drei Steinschwertschlüssel im Inventar haben, um zu dieser Truhe mit dem Gebetbuch vorzudringen.

Das Gebetbuch der Assassinen schaltet folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Dunkelheit Erzeugt einen dunklen Bereich, der euch tarnt. 18 34 3.500 Assassinenschritt Lässt Fußschritte verstummen und verringert Sturzschaden und Geräusche 10 15 2.000

Fundorte aller Anrufungen & Wunder in der Spielwelt

Weitere Anrufungen könnt ihr als Items in der Spielwelt finden. Diese gehören zu den mächtigsten Wundern im Spiel und ihr solltet sie euch nicht entgehen lassen. Im Folgenden beschreiben wir euch deshalb die genauen Fundorte.

Aspekt der Schmelztiegels: Hörner

Effekt: Erzeugt ein Schulterhorn, das Gegner aus tiefen Haltungen zerfleischt.

Erzeugt ein Schulterhorn, das Gegner aus tiefen Haltungen zerfleischt. Nötiger Glaube: 27

27 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Beute von einem bestimmten Ritter in Schloss Sturmschleier. Begebt euch vom Ort der Gande „Wallturm“ vor euch nach draußen und haltet euch links, wo die drei Sturmfalken mit Fässern euch erwarten. Geht hier links auf das Plateau und lasst euch auf die Ebene darunter fallen. Folgt dem Weg Richtung Süden den Klippen entlang, bis ihr beim großen Ritter ankommt. Tötet ihn, um diese Anrufung zu bekommen.

Blitzschlag

Effekt: Beschwört einen Blitz, der sich vom Einschlagspunkt ausbreitet.

Beschwört einen Blitz, der sich vom Einschlagspunkt ausbreitet. Nötiger Glaube: 28

28 FP-Kosten: 17

17 Fundort: Beute von einem Skarabäus auf einem Plateau direkt östlich des niederen Erdenbaums auf der Halbinsel der Tränen im Süden von Limgrave. Ihr müsst langsam mit eurem Pferd auf den hervorstehenden Grabsteinen von Osten oder Westen her einen Weg nach unten finden. Beachtet auch, dass Blitzschläge vom Himmel auf euch niederprasseln, sobald ihr das Plateau betretet.

Die Flamme der Raserei

Effekt: Gelbe Flammen der Raserei schießen aus euren Augen.

Gelbe Flammen der Raserei schießen aus euren Augen. Nötiger Glaube: 16

16 FP-Kosten: 16

16 Fundort: Findet ihr bei einer Leiche inmitten der Täuferkirche von Callu auf der Halbinsel der Tränen im Süden von Limgrave.

Giftnebel

Effekt: Setzt vor euch einen Giftnebel frei.

Setzt vor euch einen Giftnebel frei. Nötiger Glaube: 12

12 FP-Kosten: 18

18 Fundort: Beute von einem Skarabäus nördlich des grünen, giftigen Teichs auf der Halbinsel der Tränen im Süden von Limgrave.

Göttliche Festung

Effekt: Erhöht die Heiligschaden-Resistenz.

Erhöht die Heiligschaden-Resistenz. Nötiger Glaube: 10

10 FP-Kosten: 20

20 Fundort: Beute von einem Skarabäus auf einer Felsenruine direkt südwestlich der Ruinen des Gräberwalls auf der Halbinsel der Tränen südlich in Limgrave.

