Wenn ihr die Fragmentträger in Elden Ring besiegt habt, bekommt ihr dafür immer eine der Großen Runen als Belohnung. Diese mächtigen Items stärken euren Charakter enorm. Allerdings müsst ihr die Runen erst wiederherstellen und zudem Runenbogen finden, um ihren Segen zu erhalten. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr hier.

Godricks Große Rune wiederherstellen

Eure erste Große Rune werdet ihr nach dem Sieg über Godrick den Verpflanzten bekommen. Allerdings besitzt sie bei Erhalt keine Kräfte. Diese müsst ihr erst wiederherstellen, bevor ihr ihren Segen empfangen könnt. Dafür müsst ihr sie zum heiligen Turm in der Nähe bringen.

In Godricks Fall könnt ihr den Turm von Limgrave erreichen, indem ihr zurück ins Schloss Sturmschleier geht. Im Eingangshof des Schlosses, wo die vielen Soldaten das Haupttor mit Ballisten bewachen, gibt es rechts einen Durchgang, der von einem Wächterlöwen bewacht wird.

Dahinter kommt ihr zur langen Turmbrücke von Limgrave. Hier werden euch drei riesige Golems entgegenkommen. Bekämpft sie oder lauft an ihnen vorbei und nutzt dann das Portal am Ende der Brücke, das euch zum Heiligen Turm von Limgrave befördert. An der Spitze des Turms könnt ihr dann mit dem gelben Siegel interagieren und so die wiederhergestellte Rune von Godrick erhalten.

Große Runen ausrüsten

Als nächstes müsst ihr die Große Rune ausrüsten. Dafür könnt ihr euch einfach an jeden beliebigen Ort der Gnade setzen und den Menüpunkt „Große Runen“ auswählen. Rüstet Godricks Große Rune aus, um den Vorgang abzuschließen.

Allerdings ändert sich dadurch erstmal noch nichts, denn um den Segen der Rune zu erhalten, müsst ihr einen Runenbogen benutzen. Erst dann wird der Effekt der Rune aktiv. Im Falle von Godrick erhöhen sich alle eure Attribute um +5 Punkte! Das entspricht 40 Charakterstufen und ist eine deutliche Stärkung für euren Charakter.

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr bei aktivem Segen sterbt oder eine andere Große Rune ausrüstet, müsst ihr erst erneut einen Runenbogen nutzen, um den Segen zu erhalten. Der Einsatz von Runenbögen will also wohlüberlegt sein!

Runenbogen finden & farmen

Runenbögen könnt ihr selten in der Spielwelt finden oder aber manchmal auch bei Händlern kaufen. Die Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste etwa haben gleich 5 Stück für jeweils 4.000 Runen im Warenangebot.

Weitaus günstiger ist aber das Farmen von Runenbögen, denn es gibt einen Gegnertyp, der die wertvollen Items fallen lässt. Dabei handelt es sich um Ratten! Wie in Dark Souls, wo die Ratten gerne mal Menschlichkeit fallen gelassen haben, habt ihr bei den Ratten in Elden Ring die Chance auf Runenbögen.

Eine gute Stelle mit 4 Ratten gibt es in Schloss Sturmschleier kurz vor dem Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“. Geht hier zurück über den Innenhof mit den vielen Soldaten und haltet euch rechts, bis ihr durch einen kleinen Durchgang zu einem Bereich mit einer Wichtstatue gelangt. Davor gibt es 4 Ratten, die ihr immer wieder für Runenbögen farmen könnt. Im folgenden Video zeigen wir euch die genaue Farmmethode:

