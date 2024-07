RPG-Fans sparen auf Amazon: Riesiges Open-World-Game für PS5 ist ein Muss

Eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre kostet auf Amazon aktuell viel weniger. In Elden Ring steckt eine gewaltige offene Welt, in der es so viel zu entdecken gibt. Wenn euch das Spiel noch auf eurer PS5 fehlt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen.

Knallhartes RPG für PS5 im Amazon-Sale

Mit Elden Ring hat Entwickler FromSoftware das aus Dark Souls bekannte knallharte Gameplay in eine gewaltige offene Welt verfrachtet. Etwa zwei Jahre nach Release ist das RPG jetzt wieder brandaktuell – vor allem durch den Release des großen DLCs Shadow of the Erdtree.

Anlässlich des Amazon Prime Day könnt ihr das Hardcore-RPG jetzt günstig nachholen. Die PS5-Version ist um 15 Prozent reduziert und kostet dadurch nur 39,03 Euro (auf Amazon ansehen). Der Rabatt gilt bis einschließlich 17. Juli und ist nur für Prime-Kunden verfügbar. Seid ihr das nicht, könnt ihr Prime jetzt 30 Tage kostenlos testen.

Elden Ring (PS5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.07.2024 13:23 Uhr

Amazon nennt einen Originalpreis von 45,92 Euro für die PS5-Version von Elden Ring. Bei MediaMarkt, Saturn und im PlayStation-Store werden aber auch gerne 58-60 Euro verlangt (im PlayStation-Store ansehen). Für etwas mehr als 39 Euro spart ihr also einen ganzen Batzen. Dafür könnt ihr euch auf mindestens hundert Stunden Spielzeit einstellen. Die Website HowLongtoBeat rechnet mit 133 Stunden, wenn ihr wirklich alles sehen wollt. Wenn ihr verschiedene Waffen und Klassen ausprobiert, kann euer Abenteuer in den Zwischenlanden aber auch noch wesentlich länger dauern.

Schaut euch hier den Trailer für Elden Ring an:

Elden Ring Extended Gameplay Trailer

Das erwartet euch in Elden Ring

Elden Ring ist das neueste RPG vom Entwickler FromSoftware, der für seine schwierigen Spiele bekannt ist. Auch Elden Ring ist kein Zuckerschlecken und bietet viele knifflige Bosskämpfe. Komplett neu ist die große offene Welt, die ihr auf einem Ziegenpferd mit Doppelsprung erkunden könnt. Die typische lineare Souls-Erfahrung mit kreativem Level-Design und schlauen Abkürzungen findet ihr immer noch in den großen Legacy Dungeons wieder.

Im GIGA-Test konnte Elden Ring mit einer absoluten Top-Wertung glänzen. 9,5 von 10 möglichen Punkten vergibt Kollege Chris in seinem Test und resümiert: „Die Zwischenlande ziehen euch in seinen Bann und lässt euch nicht mehr los“:

