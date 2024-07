Bitter für Nintendo: Großer Pokémon-Konkurrent schließt Pakt mit Sony

Die größte Gaming-Überraschung des Jahres verbündet sich mit PlayStation-Hersteller Sony. Der Pokémon-Konkurrent Palworld will dadurch noch weiter expandieren. Was bedeutet die Entscheidung für Nintendo?

Palworld und Sony machen gemeinsame Sache

Im Januar 2024 ist Palworld in Windeseile zu einem der erfolgreichsten Spiele auf Steam geworden. Das Open-World-Survival-Game ist dabei besonders durch seine Ähnlichkeit mit Pokémon aufgefallen. Immerhin fangt ihr dort auch kleine knuddelige Monster in Bällen, um sie später für euch kämpfen zu lassen.

Anzeige

Entwickler Pocketpair gibt jetzt bekannt, dass Palworld auch abseits von Videospielen eine Zukunft hat. Dafür verbündet er sich mit Sony Music Entertainment und Aniplex. Das neu gegründete Unternehmen Palworld Entertainment will „neue Geschäftsfelder“ rund um das Survival-Game aufbauen. Gemeint ist damit vermutlich mehr Merchandise und vielleicht ja sogar ein Anime. Konkrete Ankündigungen gibt es noch nicht (Quelle: Palworld Entertainment).

Das Bündnis zwischen Sony und Palworld ist besonders bemerkenswert, da Palworld aktuell noch gar nicht auf einer PlayStation-Konsole verfügbar ist. Jetzt, wo der Konsolen-Hersteller so eng mit Pocketpair zusammenarbeitet, ist eine PS5-Version allerdings mehr als wahrscheinlich.

Anzeige

Noch nichts von Palworld gehört? Wir stellen euch das Spiel vor:

Palworld: Wie Pokémon, aber mit schweren Geschützen Abonniere uns

auf YouTube

Palworld auf PC, Xbox und bald PlayStation? Nur Nintendo muss draußen bleiben

Aktuell ist Palworld auf dem PC, der Xbox und auch im Game Pass verfügbar. Sollte eine PS5-Version folgen, bleiben nur Switch-Spieler ausgeschlossen. Auf der Hybridkonsole wäre das Survival-Game ein starker Konkurrent zu Pokémon. Vielleicht will es sich Nintendo also nicht mit The Pokémon Company verscherzen, die einen ganz ähnlichen Job hat wie jetzt Palworld Entertainment.

Anzeige

Der Publisher hat kurz nach dem Release von Palworld noch angekündigt, zu untersuchen, ob Palworld Eigentumsrechte verletzt werden. Zu einer Klage oder einer offiziellen Beschwerde ist es allerdings nie gekommen.