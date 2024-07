Das letzte Zelda auf der Switch: Nintendo ist nicht so mutig wie gedacht

Das Ende der Switch rückt näher, doch Nintendo schenkt der Hybridkonsole noch ein letztes Hurra. Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom soll im September noch ein letzter Teil der Kultreihe auf ihr erscheinen. Die Alterseinstufung des Spiels offenbart jetzt bereits ein großes Geheimnis.

Zelda: Echoes of Wisdom – auch Link ist dabei

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom steckt eine Weltpremiere: Zum ersten Mal spielt ihr in einem Hauptteil der Reihe die Prinzessin Zelda selbst und nicht ihren Champion Link. Offenbar will Nintendo die alteingesessenen Fans aber nicht zu sehr verunsichern. Die Alterseinstufung der ESRB verrät, dass auch Link wieder als spielbarer Charakter mit von der Partie ist:

Die Zusammenfassung beschreibt die unterschiedlichen Kampfstile von Zelda und Link:

Als Link benutzt der Spieler ein Schwert und Pfeile, um Feinde zu besiegen; Zelda kann einen Zauberstab nutzen, um Kreaturen (z. B. aufziehbare Ritter, Schweinesoldaten, Schleime) für den Kampf zu beschwören.

Prinzessin Zelda muss sich ihren ersten großen Auftritt als Protagonistin also teilen. Nintendo hat sich offenbar doch nicht getraut, vollkommen auf den traditionellen Helden der Reihe zu verzichten. Allerdings lässt die Alterseinstufung vollkommen offen, wie lange ihr in die Rolle von Link schlüpft.

Der erste Trailer für Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zeigt bereits, wie Link gegen ein paar Gegner kämpft und schließlich gegen Schweinefürst Ganon triumphiert. Eigentlich wird Link ja direkt im Anschluss von einem lila Abgrund verschluckt und Zelda muss ihn retten. Ist sein einziger Auftritt also im Prolog? Wir werden wohl bis zum 26. September 2024 warten müssen.

Schaut euch hier den ersten Trailer für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom an:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Erster Trailer

Switch-Nachfolger ist nicht mehr weit weg

Zelda: Echoes of Wisdom ist voraussichtlich eines der letzten großen Spiele, die noch auf der Nintendo Switch erscheinen. Der Konsolen-Hersteller hat bereits angekündigt, dass er die neue Konsole spätestens Ende März 2025 enthüllen will. Noch unklar ist, ob das ebenfalls kürzlich vorgestellte Metroid Prime 4 ebenfalls nur auf der Switch oder auch auf der Switch 2 erscheinen wird.

