60 Prozent Rabatt auf der Switch: Partyspiel stürmt die Nintendo-Charts

Nicht nur Mario Party bietet auf der Nintendo Switch Multiplayer-Spaß. Auch Garfield Lasagna Party findet bei Spielern Anklang – vor allem jetzt, da das chaotische Partyspiel um 60 Prozent im Preis reduziert ist.

Die beliebtesten Multiplayer-Spiele auf der Nintendo Switch haben gewöhnlich etwas mit Super Mario zu tun – ob beim Kart-Racing oder bei der Brettspiel- und Minigame-Party. Aktuell wird der bärtige Klempner allerdings von einem überraschenden Konkurrenten überflügelt: Garfield Lasagna Party hat sich dank eines satten Rabatts in den Bestseller-Charts vor Mario Kart 8 und Super Mario Party platziert.

Garfield Lasagna Party: 60 Prozent günstiger auf der Switch

Garfield Lasagna Party lässt euch zwischen den vier spielbaren Charakteren Garfield, Odie, Nermla und Arlene wählen und im Anschluss gegen eure Freunde in Super-Mario-Party-Manier antreten. Mit etwas Würfelglück müsst ihr euren Weg über das Brett navigieren und die Minigames erfolgreich absolvieren, um euch die begehrten Lasagne-Portionen zu sichern.

Schaut euch hier den Trailer zu Garfield Lasagna Party an:

Garfield Lasagna Party: Launch Trailer

Im Vergleich zum Genre-Dauerbrenner Super Mario Party kommt Garfield Lasagna Party in mehrerer Hinsicht etwas abgespeckter daher – das Spiel verfügt zum Beispiel nur über 32 verschiedene Mini-Games, Vielspieler werden sich also relativ schnell an die Herausforderungen gewöhnen. Es mag kein Meisterwerk sein, aber für Fans von Garfield oder chaotischen Partygames ist das Spiel zumindest mit dem 60-Prozent-Rabatt sicherlich trotzdem interessant. Bis zum 18. Juli 2024 kostet Garfield Lasagna Party im Nintendo-Switch-Store nur 15,99 Euro statt 39,99 Euro (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

Nintendo-Switch-Charts: Party-Spiele wirbeln die Top 10 auf

Garfield Lasagna Party kann sich aktuell einen starken fünften Platz in den Bestseller-Charts der Nintendo Switch sichern. Damit landet es unter anderem hinter Hits wie EA Sports FC 24 und Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Es ist allerdings nicht die einzige Mario-Party-Alternative, die es in die Top 10 schafft. Knapp dahinter auf Platz 9 rangiert derzeit nämlich Rabbids: Party of Legends, das mehr Minigames zu bieten hat, allerdings nicht im Preis reduziert ist. (Quelle: Nintendo)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 14 Geheimtipps für eure Nintendo Switch:

