8 geniale Browser-Spiele, die ihr kostenlos mit euren Freunden zocken könnt

Among Us - Launch Trailer - Nintendo Switch 11 / 11

Das Party-Spiel Werwolf dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. Among Us ist genau das, nur in digitaler Version – und in Echtzeit. Als Teil einer Raumschiff-Crew ist es eure Aufgabe, das Shuttle wieder auf Vordermann zu bringen. Das Problem: Unter euch verstecken sich einige Verräter, die euch ans Leder wollen. Versucht die Übeltäter ausfindig zu machen und aus dem Raumschiff zu werfen.

Auf iOS und Android kann Among Us kostenlos gespielt werden, PC- und Switch-Spieler finden das Spiel auf Steam oder im Nintendo eShop für 3,99 bzw. 4,29 Euro.