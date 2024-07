Kostenlos auf der Nintendo Switch: Beliebtes Mario-Spiel kurze Zeit gratis zocken

Nintendo bietet euch momentan die Chance, ein beliebtes Mario-Spiel komplett kostenlos zu zocken. Mit einem Switch-Online-Abo habt ihr jetzt eine Woche lang gratis Zugang zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope gratis für Switch-Online-Mitglieder

Switch-Online-Abonnenten dürfen sich regelmäßig über exklusive Inhalte, Gratis-Games und andere starke Belohnungen freuen. Momentan lohnt sich eine Mitgliedschaft wieder ganz besonders, denn Abonnenten können ab sofort eine Woche lang den beliebten Hit Mario + Rabbids: Sparks of Hope völlig gratis herunterladen und spielen.

Taktisches Mario-Abenteuer kommt bei Fans gut an

In Mario + Rabbids: Sparks of Hope übernehmt ihr erneut die Kontrolle über Nintendo-Ikonen wie Mario, Prinzessin Peach und Luigi sowie einige der skurrilen Rabbids und erlebt ein Abenteuer, in dem ihr durch die Galaxie reist und die namensgebenden Sparks retten müsst. Euch erwarten taktische und rundenbasierte Kämpfe, in denen ihr die unterschiedlichen Stärken eurer Teammitglieder ausspielen könnt sowie Erkundungsmissionen, in denen ihr verschiedene Planeten nach Geheimnissen durchforstet.

Schaut euch hier den Trailer zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope an:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Nintendo Direct Trailer

Auch wenn Mario + Rabbids: Sparks of Hope bei so manchem wohl ebenso wie der Vorgänger Kingdom Battle unter dem Radar hindurchgeflogen ist, muss sich das taktische Abenteuer vor vielen anderen hochgelobten Mario-Spielen nicht verstecken. Auf Metacritic kann es ein stolzes Kritikerurteil von 85 vorweisen und bekommt auch von der Community eine gute Wertung von 7,5 spendiert. (Quelle: Metacritic)

Für Switch-Online-Abonnenten ist das Mario + Rabbids: Sparks of Hope noch bis zum 14. Juli 2024 völlig kostenlos zu spielen. Falls euch das Spiel gefällt, könnt ihr es ebenfalls bis zu diesem Datum mit einem satten Rabatt von 67 Prozent kaufen (im Nintendo-Store ansehen).

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 7 beliebtesten Switch-Spiele Deutschlands:

