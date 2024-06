Pflichtkauf für die Nintendo Switch: Shooter-Hit nur noch kurze Zeit günstiger

Im Nintendo-Switch-Store könnt ihr euch aktuell ein Shooter-Highlight mit fantastischen Bewertungen schnappen – und dabei 30 Prozent sparen. Metroid Prime Remastered gehört in jede Switch-Spielesammlung.

Die Auswahl an erstklassigen Shootern auf der Nintendo Switch ist zwar begrenzt, doch trotzdem gibt es so einige Perlen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Für Fans des Genres führt zum Beispiel an Metroid Prime Remastered einfach kein Weg vorbei – und aktuell ist der gefeierte Blockbuster auch noch um 30 Prozent im Preis reduziert.

Metroid Prime Remastered: Shooter-Hit auf der Switch reduziert

In Metroid Prime Remastered schickt ihr die furchtlose Kopfgeldjägerin Samus erneut auf ein galaktisches Abenteuer – dieses Mal aber in der Ego-Perspektive. Ihr müsst einen gefährlichen Planeten erkunden, der jede Menge düstere Geheimnisse bereithält, aber zum Glück könnt ihr euch auf euren durchschlagskräftigen Waffen-Arm verlassen, mit dem ihr zahlreiche außerirdische Monster und Weltraumpiraten ins Jenseits befördert.

Schaut euch hier den Trailer zu Metroid Prime Remastered an:

Metroid Prime Remastered: Launch Trailer

Bei dem Original-Release für den GameCube hat sich Metroid Prime als eines der absoluten Spiele-Highlights aus der Nintendo-Schmiede etabliert – mit einem Metacritic-Score von 97 ist es beinahe ein perfektes Spiel. Das Remaster für die Switch muss sich aber auch nicht verstecken und kann mit einer Wertung von 94 an seinen fantastischen Vorgänger anschließen. Im eShop könnt ihr euch das Shooter-Highlight jetzt noch bis zum 30. Juni 2024 für 27,99 Euro statt 39,99 Euro sichern (im Nintendo-eShop ansehen)

Switch-Bestseller: Shooter ballert sich nach vorne

Mit dem 30-Prozent-Rabatt kann sich Samus auch wieder in die Switch-Charts kämpfen – aktuell landet Metroid Prime Remastered auf Rang 17. Ganz oben thront bereits seit geraumer Zeit EA Sports FC 24, während es Luigi’s Mansion 2 HD und Sid Meier’s Civilization 6 ebenfalls aufs Treppchen schaffen.

Ihr kommt bei Metroid Prime nicht weiter? In unserer Komplettlösung helfen wir euch weiter:

