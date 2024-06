Nintendo enthüllt neue Switch im Zelda-Design

Das neueste Nintendo Direct-Event hat erneut gezeigt, dass hinter den Kulissen bei Nintendo viel passiert. Neben der Enthüllung zahlreicher Spiele wurde auch ein neues Switch-Modell vorgestellt, das bei vielen Fans für Begeisterung sorgen wird.

Nintendo Switch: Alle Zeichen stehen auf Hyrule

Fans der Zelda-Spielreihe werden in diesem Jahr besonders verwöhnt. Nintendo hat kürzlich mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nicht nur ein neues Abenteuer mit Zelda in der Hauptrolle enthüllt, sondern auch ein neues Switch-Modell passend zum Spiel vorgestellt.

Die Sonderedition der Switch Lite ist goldfarben mit schwarzen Tasten und Analogsticks. Auf der Vorderseite prangt ein kleines Triforce, während die Rückseite das markante Wappen von Hyrule ziert.

Die Hyrule-Edition der Switch Lite bietet neben einem neuen Design ein Standardmodell mit einem 5,5-Zoll-LCD-Touchscreen und 32-GB-Speicher. Ein zusätzlicher Bonus ist eine 12-monatige Nintendo-Switch-Online + Expansion-Pack-Mitgliedschaft.

Diese Mitgliedschaft im Wert von 40 Euro bietet Zugang zu einer Vielzahl klassischer Spiele von Nintendo 64, Sega Genesis, NES, SNES und der Game Boy-Familie. Zudem ermöglicht Switch Online den Zugang zu Online-Multiplayer und Cloud-Speicher. Vor Kurzem wurden auch einige klassische Zelda-Titel zu Switch Online hinzugefügt.

Sowohl die Konsole als auch das Spiel erscheinen am 26. September 2024. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist beim Kauf der Switch-Sonderedition aber nicht enthalten. Ein genauer Preis für die Konsole ist bisher nicht bekannt.

Macht euch einen ersten Eindruck vom kommenden Spiel:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Erster Trailer

Schon die zweite Switch-Konsole mit Zelda-Motiv

Es gibt bereits mehrere Zelda-Editionen von Nintendo-Konsolen auf dem Markt, und auch die kommende Hyrule-Edition für die Switch-Konsole ist nicht die erste ihrer Art. Im Jahr 2023 brachte das Unternehmen im Vorfeld von Tears of the Kingdom eine spezielle Switch OLED-Konsole heraus. Diese Konsole ist ebenfalls goldfarben, wird aber mit einem weißen Switch-Dock mit Triforce-Motiv aufgelockert.