PS-Plus-Geschenk: Sony macht PS4- und PS5-Fans eine Freude

Sony zeigt sich dieses Wochenende spendabel und macht allen PlayStation-Besitzern ohne PS Plus ein Geschenk: Ihr könnt ein beliebtes Feature gratis nutzen, das normalerweise nur zahlenden Abonnenten zur Verfügung steht.

PS-Plus-Feature gratis: Sony schenkt euch Multiplayer-Wochenende

Sony hat auf Twitter angekündigt, dass ihr euch dieses Wochenende kostenlos in den Multiplayer eurer Wahl auf eurer PS4 oder PS5 stürzen könnt. Das Feature, das gewöhnlich nur für PS-Plus-Abonnenten zugänglich ist, wird vom 22. Juni 2024 bis zum 23. Juni 2024 für alle PlayStation-Besitzer ohne Aufpreis nutzbar sein.

Um das Feature nutzen zu können, benötigt ihr lediglich einen PSN-Account und natürlich eine PlayStation-Konsole – und schon könnt ihr euch in Multiplayer-Hits wie Helldivers 2, Diablo 4 oder Destiny 2 zusammen mit euren Freunden austoben.

Falls ihr noch eine ziemlich überschaubare Spiele-Sammlung habt, könnt ihr passend zum Gratis-Wochenende einfach diese 8 kostenlosen Games für die PS4 und PS5 ausprobieren:

PS Plus im Juni 2024: Spieler sind enttäuscht von Gratis-Games

Mit dem Gratis-Wochenende will Sony sicherlich so manchem Spieler die Vorzüge eines PS-Plus-Abos näherbringen – wer regelmäßig im Multiplayer-Modus unterwegs ist, kommt an dem Service aber natürlich ohnehin nicht vorbei. Der andere große Vorteil von PS Plus sind in erster Linie die monatlichen Gratis-Games, doch in dieser Hinsicht gibt es insbesondere auf der PS-Plus-Essential-Stufe immer wieder lautstarke Kritik, weil die Auswahl enttäuscht.

Auch im Juni 2024 hielten sich Essential-Abonnenten mit Begeisterung eher zurück, als Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake, AEW: Fight Forever und Streets of Rage 4 als die 3 Gratis-Games des Monats verkündet wurden. PS-Plus-Extra- und -Premium-Abonnenten hatten dagegen deutlich mehr Grund zur Freude, denn mit Hits wie Monster Hunter Rise, Anno 1800 und Far Cry 4 gab es diesen Monat einige namhaften Neuzugänge.

