Gratis-Games bei PS Plus: „Ich habe nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht“

Sony kündigt die neuen Gratis-Games für PS Plus an. Die Fans wissen nicht so ganz, was sie davon halten sollen. Bei Essential-Abonnenten macht sich Unmut breit, während sich Extra- und Premium-Kunden freuen.

PlayStation Plus: Diese Spiele bekommt ihr bald kostenlos

PS-Plus-Abonnenten können sich wieder auf neue Spiele freuen. Im Rahmen der Days of Plays wird der Service um eine ganze Reihe an Spielen erweitert. Die wirklichen Gaming-Perlen bekommt aber nur, wer auch mehr zahlt.

Anzeige

Ab dem 04. Juni erhalten alle PlayStation-Plus-Mitglieder die folgenden Spiele. Wenn ihr euch die Spiele geschnappt habt, könnt ihr sie zocken, solange ihr PS Plus abonniert habt.

Solange ihr für das Abo zahlt, könnt ihr die Games zocken, wann immer ihr wollt:

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake für PS4 & PS5 – (im PlayStation-Store ansehen)

AEW Fight Forever für PS4 & PS5 – (im PlayStation-Store ansehen)

Streets of Rage 4 für PS4 – (im PlayStation-Store ansehen)

Anzeige

Damit aber noch nicht genug. Die teureren Abo-Stufen PS Plus Extra und PS Plus Premium erhalten einige Bonus-Spiele:

Dredge für PS4 & PS5 (ab sofort verfügbar) – (im PlayStation-Store ansehen)

LEGO Marvel Super Heroes 2 für PS4 (ab 31. Mai verfügbar) – (im PlayStation-Store ansehen)

Cricket 24 für PS4 & PS5 (ab 05. Juni verfügbar) – (im PlayStation-Store ansehen)

Grand Theft Auto: Sand Andreas – The Definitive Edition für PS4 & PS5 (ab 07. Juni verfügbar)

Anzeige

Ab dem 11 Juni können Premium-Mitglieder echte Klassiker der PlayStation 2 zocken:

Tomb Raider: Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Wenn ihr zusätzlich zum Abo noch eine PS VR2 besitzt, gibt es am 6. Juni diese Spiele für euch im Premium-Abo:

Diese PS4-Spiele sucht ihr auf der PS5 vergebens:

Diese PS4-Spiele könnt ihr nicht auf PS5 spielen Abonniere uns

auf YouTube

Was sagen die Spieler zu PS-Plus-Auswahl

Die drei Gratis-Games für alle PS-Plus-Abonnenten lösen bei den Fans nur wenig Begeisterung aus. Auf Reddit fallen Kommentare wie „Was zum Teufel ist das“ oder „Soll das ein Witz sein?“. Reddit-Nutzer Personall-Till8935 schreibt „Ich habe nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht“. Viele Spiele kündigen sogar an, ihr Abo nicht mehr zu verlängern (Quelle. Reddit).

Die Diskussion rund um die Spiele der höheren Abo-Stufen läuft da schon wesentlich positiver ab. Vor allem das bereits jetzt verfügbare Dredge wird hoch gelobt. Auch die PS2-Spiele finden großen Anklang. Die Fans freuen sich auf Tomb Raider und Sly Cooper und wünschen nicht mehr PlayStation-Klassiker für die Zukunft (Quelle: Reddit).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.