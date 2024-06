Update für PS5-Gadget: Sony löst ein großes Problem

Spätestens die Nintendo Switch hat bewiesen, dass Gamer auch außerhalb der eigenen vier Wände zocken wollen. Die PlayStation Portal war in diesem Punkt bisher immer im Nachteil. Immerhin erfordert das PS5-Gadget eine ständige WLAN-Verbindung. Ein neues Update löst jetzt immerhin ein großes Problem mit öffentlichen Netzwerken.

PS Portal wird jetzt wesentlich praktischer

Mit der PlayStation Portal könnt ihr überall PS5-Spiele zocken – zumindest theoretisch. In der Praxis braucht ihr dafür eine stabile WLAN-Verbindung. Selbst wenn ihr an öffentlichen Plätzen wie Hotels, Cafés oder Flughäfen ein WLAN-Netzwerk vorfindet, hat das Gadget oft trotzdem gestreikt. Grund dafür war, dass es nicht an zusätzlichen Validierungsschritten und Anmeldebildschirmen in Web-Browsern vorbeikommt.

Ein neues System-Update präsentiert jetzt die Lösung. Wenn ihr versucht, euch mit einem entsprechenden Netzwerk zu verbinden, zeigt die PS Portal ab sofort einen QR Code an, den ihr mit eurem Smartphone oder einem Tablet scannen können. Anschließend könnt ihr an diesem Gerät die erforderliche Anmeldung für eure PS Portal vornehmen (Quelle: PlayStation Blog).

Unverändert bleibt allerdings, dass ihr mindestens eine Verbindung mit 5 Mbit/s benötigt, um die PS Portal verwenden zu können. Für eine bessere Gaming-Erfahrung empfiehlt Sony mindestens 15 Mbit/s. In unserem GIGA-Test zum Release der PS Portal erwiesen sich WLAN-Netzwerke allerdings trotzdem als unzuverlässig, was sich sofort in Mikrorucklern und Bildfehlern bemerkbar macht.

Schaut euch hier unser Test-Video zur PlayStation-Portal an:

PS Portal: Was steckt noch im Update?

Die neue Behelfslösung für öffentliche WLAN-Netzwerke ist die größte, aber nicht die einzige Verbesserung im System-Update für die PlayStation Portal. Die Touchscreen-Bereiche auf dem Display bieten jetzt auch visuelles Feedback. Gleichzeitig könnt ihr euch jetzt den genauen Akkustand in Prozent anzeigen lassen.

