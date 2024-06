Die PS5 bekommt endlich ein Feature, das auf dem PC längst Alltag ist

Sony kündigt ein neues Feature für die PlayStation 5 an, das vor allem Multiplayer-Fans zugutekommt. Dank dem vertieften Bündnis mit Discord könnt ihr bald viel leichter einen Sprach-Chat mit Freunden starten. PC-Spieler können darüber natürlich nur lachen.

Bereits 2021 hat Sony die Zusammenarbeit mit Discord angekündigt. Trotzdem mussten PlayStation-Spieler bisher noch (zu) viel Mühe auf sich nehmen, um einem Sprach-Chat beizutreten. Das soll sich jetzt ändern. In einem Blog-Post kündigt Sony an, dass das Feature bald direkt auf der Konsole verfügbar sein soll.

So funktioniert Discord auf der PS5

Sobald das Update live ist, müsst ihr nur noch Discord in der Game Base im Control Center der Konsole auswählen. Von dort könnt ihr einen Discord-Server oder eine Direktnachricht auswählen und dann einen Sprach-Chat starten. Zusätzlich seht ihr, wer sich bereits im Sprachkanal befindet und erhaltet eine Benachrichtigung, wenn euch jemand anruft.

Zum Vergleich: Bisher konntet ihr zwar eure PSN- und Discord-Konten verknüpfen, aber um miteinander sprechen zu können, musstet ihr immer den Umweg über die Discord-App machen. Damit ist jetzt Schluss und Multiplayer-Sessions werden deutlich unkomplizierter.

Für PC-Spieler ist das natürlich schon seit Jahren selbstverständlich, aber besser spät als nie. Immerhin fällt es Konsolen-Spielern jetzt leichter, sich auch mit Gamern auf anderen Plattformen zusammenzuschließen. Das Feature soll in den kommenden Wochen schrittweise für alle PlayStation-Nutzer verfügbar werden (Quelle: PlayStation Blog).

Sony erklärt euch, wie ihr Discord auf der PS5 verwendet:

Jetzt für die PS5: Sony hilft euch, Freunde zu finden

Sony will es euch auch leichter machen, Freunde zu finden. So könnt ihr ab sofort euer PSN-Profil in Messenger-Apps mithilfe eines Links oder eines QR-Codes teilen. Der Empfänger kann euch dann schnell und unkompliziert als Freund hinzufügen, solange er selbst beim PlayStation Network angemeldet ist.

