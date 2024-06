Große Strategie-Enttäuschung: Ubisoft erteilt Steam-Spielern eine Absage

Anno 1800 gehört zu den absolut besten Aufbau- und Strategiespielen. Jetzt hat Ubisoft endlich einen Nachfolger angekündigt, der das antike Rom behandelt. Für viele PC-Spieler kommt der erste Trailer allerdings auch mit einer Enttäuschung.

Steam-Spielern werden (mal wieder) von Ubisoft enttäuscht

2025 wird ein tolles Jahr für Fans von Aufbau- und Strategiespielen. Allerdings nicht für alle. Ubisoft hat Anno 117: Pax Romana angekündigt, das allerdings mit einer großen Einschränkung daherkommt: Es erscheint nicht auf Steam. Stattdessen wird am Ende des ersten Teaser-Trailers auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S verwiesen. Auf dem PC wird das neue Anno nur im Ubisoft Store und im Epic Games Store erhältlich sein.

Anzeige

Anno ist eine Reihe, die traditionell auf dem PC zu Hause ist und dort ist Steam nun mal der unbesiegte Platzhirsch. Für viele Spieler ist es ein Ärgernis, wenn nicht alle ihre Spiele an einem Ort versammelt sind. Wirklich überraschend ist die Entscheidung von Ubisoft allerdings auch nicht nicht. Anno 1800 wurde ursprünglich für Steam angekündigt und dann zum Release aus dem Store entfernt. Erst Jahre später durfte es zurückkehren. Auch auf Anno 117 werden Steam-Spieler wohl warten müssen.

Für Konsolen-Spieler ist die Ankündigung dagegen nur positiv. Anno 117 wird das erste Anno sein, dass direkt zum Release (und mit allen Inhalten) auf PS5 und Xbox Series X|S erscheint. Eine Konsolen-Version für Anno 1800 wurde im Januar 2023 zwar nachgeliefert, doch es fehlen bis heute die großen DLCs, die das Spiel erst zu dem Aufbau-Giganten machen, das es heute ist.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für Anno 117: Pax Romana an:

Anno 117: Pax Romana – Live-Action-Teaser

Anno 117: Pax Romana – Nur wenige Infos bekannt

Aktuell gibt es nur wenige Infos und auch noch kein Gameplay zu Anno 117: Pax Romana. Wir wissen allerdings, dass das Spiel in der Blütezeit des Römischen Reiches angesiedelt ist und sowohl die Provinzen in der Heimat der Kelten als auch das italienische Kernland beinhalten wird. Ihr dürft euch diesmal sogar aussuchen, wo ihr beginnen wollt.

Anzeige

Die Antike bietet sich perfekt für ein Anno an. Immerhin haben schon die Römer die Städteplanung im Schachbrettmuster berühmt gemacht. Interessant wird allerdings, ob Anno 117 wieder einen Fokus auf Infanteriegefechte legen wird, nachdem diese in Anno 1800 komplett gefehlt haben. Die Legionen sind immerhin eher für ihre Landeroberungen als für ihre Erfolge auf hoher See bekannt.