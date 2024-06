RPG-Legende endlich auf Steam: Selbst Elden Ring kann nicht mithalten

Ein plötzlicher Steam-Release hat Elden Ring wie auch Counter Strike 2 vom Thron der Charts gestoßen. Und zum Release gibt es direkt einen netten Rabatt.

Kingdom Hearts ist endlich auf Steam erschienen

Die gesamte Kingdom-Hearts-Reihe feiert ihr Steam-Debüt und da lassen auch die Charts die Korken knallen: Die Spiele-Sammlung Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX- ist direkt mit Release an die Spitze der Steam-Charts geschossen, wobei Counter Strike 2 und Elden Ring verdrängt wurde.

Anzeige

Das ist kein so großes Wunder: Hinter dem verwirrenden Titel verbergen sich die ersten sechs Teile der Kingdom-Hearts-Reihe mit verbesserter Grafik – zudem bekommt ihr die Sammlung gerade mit 31 Prozent Rabatt für 34,49 Euro (auf Steam ansehen).

Seht euch den Trailer zu Kingdom Hearts auf Steam an!

Anzeige

Kingdom Hearts: Steam-Ankündigungstrailer

Disney-Helden hautnah erleben

Insgesamt sind drei „Spiele“ auf Steam erschienen, wobei es sich jedes Mal um eine Art Spielesammlung handelt. Beginnen solltet ihr mit Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-, bevor ihr euch Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue zuwendet. Schließlich könnt ihr Kingdom Hearts 3 + Re Mind (DLC) spielen, den bis jetzt letzten Ableger der JRPG-Reihe (zusammengefasst auf Steam ansehen).

Anzeige

Aber was ist Kingdom Hearts überhaupt? Das Action-JRPG ist aus der Zusammenarbeit von Disney und Square Enix entstanden, wobei ihr im JRPG-Stil gemeinsam mit den bekanntesten Disney- sowie Final-Fantasy-Helden in einer Parallelwelt für das Gute kämpft. In Kingdom Hearts könnt ihr verschiedene Welten bereisen, wobei deren Thema etwa ein Disney-Franchise wie Hercules oder Aladin beinhaltet. Ob ihr nun Disney-, Final-Fantasy- oder JRPG-Fan seid: Diese Spielereihe solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Zu Kingdom Hearts 4 gibt es übrigens schon einen Gameplay-Trailer. Leider aber ist der Release-Termin des Nachfolgers noch nicht bekannt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.