Star Wars Outlaws räumt mit nerviger Ubisoft-Tradition auf

Star War Outlaws ist das erste Open-World-Game im beliebten Sci-Fi-Universum. Ihr könnt zahlreiche Planeten erkunden und euch mit den Banden der Unterwelt anlegen. Trotzdem unterscheidet sich das Spiel in einem wichtigen Punkt von anderen Ubisoft-Games wie etwa Assassin’s Creed.

So viel Zeit verbringt ihr in Star Wars Outlaws

Ubisoft ist inzwischen für große Spiele bekannt. Sei es Far Cry, Assassin’s Creed oder Avatar: Frontiers of Pandora – für gewöhnlich erwartet euch eine gewaltige Welt mit unzähligen Aufgaben und meistens Türmen, auf die ihr klettern könnt, um einen Teil der Karte aufzudecken. In der Folge braucht ihr viele Stunden, um ein Spiel des Publishers wirklich abzuschließen.

Auch Star Wars Outlaws scheint sich in diese Richtung zu bewegen. Im ersten Open-World-Game des Star-Wars-Universums könnt ihr mehrere Planeten besuchen und per Speeder Bike erkunden. Creative Director Julian Gerighty gibt jetzt aber Entwarnung. Im Interview mit VGC erklärt er, dass Star Wars Outlaws ein kürzeres Spiel werden soll. So habe man bereits früh in der Entwicklung beschlossen, dass die Hauptstory etwa 25 bis 30 Stunden lang sein soll. Wenn ihr wirklich alles sehen wollt, solltet ihr mit etwa 50 bis 60 Stunden rechnen.

Gerighty denkt hier an den Gamer mit einer Familie und einem Job, für den 50 Stunden immer noch sehr viel Zeit sind. Man habe sich also bewusst gegen ein Spiel entschieden, in dem ihr 200 Stunden verbringen könnt, so wie es in Assassin’s Creed der Fall sei. Dadurch habe sich außerdem sein etwas kleineres Team mehr auf die Details konzentrieren können (Quelle: VGC).

Star Wars Outlaws ist gerade viel interessanter geworden

Martin Hartmann , GIGA-Experte für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Steam Mit Star Wars Outlaws will Ubisoft ein Open-World-Game entwickeln, dass trotzdem maximal 60 Stunden dauert. Unter diesen Voraussetzungen freue ich mit tatsächlich auf das Spiel. Ich habe sicherlich keine Lust auf endlose Markierungen auf der Karte, die von den Spielern die immer gleiche und mühselige Arbeit verlangen. Wenn die Quantität fehlt, muss aber die Qualität stimmen. Star Wars Outlaws ist vielleicht kürzer als ein Assassin’s Creed, aber kostet trotzdem genauso viel. Wenn Ubisoft gewaltige Summen für diverse Special-Editionen verlangt, dann muss der Publisher auch dafür sorgen, dass jede Stunde in der weit, weit entfernten Galaxis richtig viel Spaß macht.

