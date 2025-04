2,43 Euro auf Steam: Zwei Star-Wars-Meisterwerke, die ich ewig gespielt habe, sind so günstig wie nie

Wenn ihr echte Shooter-Meisterwerke für wenig Geld abstauben wollt, müsst ihr jetzt bei Steam vorbeischauen. Zwei gefeierte Star-Wars-Spiele kosten dort nur 2,43 Euro.

Star Wars Battlefront ist auf Steam ein echtes Schnäppchen

Die Frage nach dem besten Star-Wars-Shooter ist für viele Fans schnell beantwortet: Es ist Star Wars Battlefront 2 – das Original von 2005. Nach 20 Jahren ist das Spiel zwar grafisch etwas in die Jahre gekommen, doch das Gameplay macht immer noch Laune.

Star Wars Battlefront 2 und der Vorgänger Star Wars Battlefront bekommt ihr auf Steam gerade zum absoluten Spottpreis. Die Spiele kosten jeweils 2,43 Euro. Die Spiele waren auf dem PC nie günstiger. Im Vergleich zum Originalpreis von 9,75 Euro spart ihr 75 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 5. Mai.

In Star Wars Battlefront schlüpft ihr in die Rollen von Rebellen, Imperialen, Klontruppen oder Kampfdroiden, die gewaltige Schlachten auf weitläufigen Maps austragen. Ihr könnt AT-ATs steuern oder euch in Raumkämpfe stürzen.

Ich habe Star Wars Battlefront 1 und 2 im Singleplayer früher dutzende, wenn nicht hunderte Stunden gespielt. Es macht so viel Laune, einfach ein paar Gefechte in die Warteschlange zu werfen und gegen Horden von KI-Feinde anzutreten.

Zusätzlich steckt in Star Wars Battlefront 2 auch eine Kampagne und die Galaktische Eroberung, in der ihr mehrere Gefechte hintereinander ausführt und dabei eure Armee mit Boni verbessert. Für zusammen 5 Euro bekommt ihr jede Menge Inhalt und Shooter-Spaß – solange ihr über die altbackene Grafik hinwegsehen könnt.

Star Wars Battlefront Classic Collection fällt bei Steam-Spielern durch

Star Wars Battlefront 1 und 2 wurden 2024 in einer Classic-Collection zusammengefasst. Die überarbeitete Version hatte allerdings einen desaströsen Launch und auch die kürzlichen Reviews fallen nur ausgeglichen aus (auf Steam ansehen). Die Originale werden dagegen immer noch sehr positiv bewertet.