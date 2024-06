Assassin’s Creed Shadows: Fans lösen weiteres großes Geheimnis zur Spielwelt

Die Community hat mittlerweile ein ziemlich genaues Bild von der Map zusammengesetzt. Einige Content Creator haben aktuell ein paar Rätsel zu den genauen Handlungsorten lösen können.

Bis zum geplanten Release am 15. November 2024 von Assassin’s Creed Shadows ist es noch etwas hin, doch Ubisoft füttert die Fans weiter mit kleinen Info-Happen. Einige Content Creator durften an einer Art Online-Schnitzeljagd teilnehmen und Rätsel lösen, um neue Details zum Spiel zu erfahren. In Kombination mit vorherigen Enthüllungen lässt sich so ein ganz guter Gesamteindruck der Spielwelt entwickeln.

Anzeige

Des Rätsels Lösung

Unter dem Namen „Assassin’s Creed Shadows – The First Mission“ verschickte Ubisoft an YouTuber und Streamer Pakete mit Rätseln. Die Puzzle führten zu Interaktionen mit Discord-Account, die Charaktere aus dem Spiel mimten, es mussten echte Vorhängeschlösser geknackt und andere Rätsel gelöst werden. Der bekannte YouTube-Kanal Access the Animus streamte das komplette Prozedere.

Der Stream dauert etwa zwei Stunden:

Am Ende gab es unter anderem einige Artworks zu den Schauplätzen des Spiels. Zu sehen sind Kyoto im Winter, zwei Bilder der Iga Provinz sowie ein Bild der Burg Takeda in der Tanba Provinz.

Anzeige

Funde passen zur Kansai-Region

Schon vor einigen Wochen konnten Fans durch das Lösen einiger codierter Nachrichten, einen groben Umriss der Map identifizieren, welcher der Kansai-Region in Japan entspricht. Auf dem X-Kanal von Access the Animus könnt ihr die Karte sehen:

Die bei der neuen Schnitzeljagd gefundenen Orte passen alle in der vorher identifizierte Map und geben ein ungefähres Bild der gesamten Spielwelt. Ubisoft verriet bereits im Vorfeld, dass die Karte etwas so groß wie die von Assassin’s Creed Origins wird (etwa 80 km²). Zum Vergleich: Valhallas Karte mit DLCs umfasst 140 km² und die von Odyssey 230 km².

Anzeige

Damit kennen Fans nun die Größe, den Umriss, die Region in Japan und einige der wichtigsten Orte des Spiels. Alles in allem sind das bereits ziemlich viele Details zur Spielwelt. In zukünftigen Trailern wird davon mit Sicherheit noch mehr gezeigt. Die nächsten Infos zu Assassin’s Creed Shadows wird es am 10. Juni 2024 ab 21:00 Uhr beim Live-Event Ubisoft Forward geben.

Assassin’s Creed Shadows: Offizieller Weltpremiere-Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.