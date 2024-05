80 Euro sparen: Xbox haut riesigen Open-World-Shooter zum Sparpreis raus

Fans von gigantischen Open-World-Shootern können sich aktuell im Xbox-Store ein spannendes Angebot sichern: Die Ultimate Edition von Ubisofts Ghost Recon: Wildlands ist um 80 Prozent im Preis reduziert.

Wenn ihr am liebsten zusammen mit Freunden durch eine riesige Open World streift und dabei taktisches Shooter-Gameplay in der 3rd-Person-Perspektive erleben wollt, dann könnte sich ein Blick auf Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands lohnen. Ubisofts Abenteuer bietet jede Menge Action für Gruppen von bis zu vier Spielern und ist derzeit im Xbox-Store in der Ultimate Edition um satte 80 Euro reduziert.

Ghost Recon: Wildlands im Xbox-Store stark reduziert

In Ghost Recon: Wildlands müsst ihr euch den Kräften eines mächtigen Drogenkartells in Bolivien entgegenstellen. Ubisoft bietet euch eine massive Open World, die ihr zu Fuß oder mit zahlreichen Fahrzeugen erkunden könnt und in der ihr eure Gegner ganz nach euren eigenen Vorlieben ausschalten könnt. Wildlands bietet euch dabei die Möglichkeit, entweder allein oder mit Freunden zusammen durch Bolivien zu ziehen sowie einen 4 gegen 4 PvP-Modus namens Ghost War.

Schaut euch hier den Trailer zu Ghost Recon: Wildlands an:

Ghost Recon Wildlands - „Fallen Ghosts“-Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch die Ultimate Edition von Ghost Recon: Wildlands aktuell für 19,99 Euro statt 99,99 Euro sichern. Der Rabatt gilt noch bis zum 3. Juni 2024. Die Ultimate Edition des Open-World-Shooters enthält neben dem Basis-Spiel unter anderem auch noch den Season Pass, den Year 2 Pass und das Schnellstart-Paket sowie Items wie XP-Booster (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Charts: Multiplayer-Shooter landet auf Platz 1

Obwohl der Shooter um 80 Euro reduziert ist, ist Ghost Recon: Wildlands derzeit noch nicht an der Spitze der Xbox-Charts anzutreffen. Stattdessen thront dort derzeit der blutige Zombie-Shooter Killing Floor 2, der vor Kurzem ebenfalls einen großen Rabatt zu bieten hatte. Dahinter schnappen sich EA Sports FC 24 und Minecraft die Plätze 2 und 3.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 Open-World-Meisterwerke, die ihr unbedingt einmal spielen solltet:

