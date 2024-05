Tiefpunkt für Xbox-Flop: Wer früh gekauft hat, schaut jetzt in die Röhre

Etwa vier Monate nach dem Release eines Superhelden-Shooters greift Publisher Warner Bros. Games auf der Xbox jetzt schon zu extremen Mitteln. Der Konsolen-Flop soll durch einen massiven Rabatt gerettet werden.

Xbox-Shooter jetzt schon 60 Prozent billiger

Suicide Squad: Kill the Justice League ist schon jetzt einer der größten Gaming-Flops des Jahres. Schon zum Release erwarteten den Looter-Shooter mittelmäßige Bewertungen und niedrige Spielerzahlen. Warner Bros. hat hier mehr erwartet und sucht händeringend nach neuen Mitgliedern für Task Force X – irgendwer muss schließlich den Battle Bass kaufen.

Etwa vier Monate nach Release folgt jetzt schon ein großer Sale im Microsoft-Store. Die Standard Edition des Superhelden-Shooters für Xbox Series X|S ist jetzt 60 Prozent günstiger und kostet nur noch 31,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 04. Juni. Wenn ihr das Superhelden-Spektakel vom Arkham-Entwickler Rocksteady trotz allem doch noch ausprobieren wollt, ist jetzt wohl eine passende Gelegenheit dafür. Erstkäufer müssen währenddessen mit ansehen, wie ein Spiel für etwas mehr als 30 Euro über die digitale Ladentheke geht, das sie für 80 Euro gekauft haben.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Suicide Squad: Kill the Justice League an:

Das ist die Story von Suicide Squad: Kill the Justice League

In Suicide Squad: Kill the Justice League ist der Name Programm. Aliens greifen an und den Helden der Liga der Gerechtigkeit wurde das Hirn gewaschen. Es liegt jetzt also an den Bösewichten der Task Force X, die Welt zu retten und die ehemaligen Superhelden Batman, Superman, The Flash und Green Lantern ins Grab zu befördern.

Seit dem Release wurde Suicide Squad: Kill the Justice League noch mit neuen Inhalten erweitert. Mit dem Start der Season 1 könnt ihr jetzt auch als Joker durch Metropolis flitzen und Aliens abwehren. Ob das ausreicht, um Xbox-Spieler doch noch an den Bildschirm zu fesseln, wird sich erst noch zeigen.

Bisher kam der Looter-Shooter nicht sonderlich gut an. Auf der Xbox erreicht das Spiel einen Metacritic-Score von 61 Punkten. Auch der Nutzer-Score von 5,0 von 10 Punkten drückt nicht gerade Begeisterung aus (Quelle: Metacritic).