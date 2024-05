Call of Duty: Black Ops 6 – hat Activision nichts dazugelernt?

Während Ubisoft die Last-Gen-Konsolen beim neuen Assassin’s Creed Shadows endlich an den Nagel hängt, scheint Activision CoD: Black Ops 6 noch für PS4 und Xbox One herausbringen zu wollen. Doch bei CoD-Veteranen könnten die Alarmglocken angehen. Denn das war damals schon bei Black Ops 3 keine gute Idee.

CoD: Black Ops 6 – Last-Gen-Versionen gesichtet

Die Current-Gen-Konsolen sind inzwischen rund dreieinhalb Jahre auf dem Markt. Die Konsolen-Engpässe gehören längst der Vergangenheit an und inzwischen waren sowohl die PS5 als auch die Xbox-Series-Konsolen bereits mehrfach günstiger zu haben. Mit anderen Worten: Spieler hat genügend Gelegenheiten, um auf die aktuelle Generation umzusteigen.

Doch allem Anschein nach ist Activision davon überzeugt, dass etliche Spieler noch auf den Last-Gen-Konsolen unterwegs sind und eine entsprechende Version für PS4 und Xbox One in den Handel bringt. Das legt zumindest die Meldung eines Reddit-Nutzers nahe, der zeigt, dass GameStop eine PS4-Version von Black Ops 6 in seinem System listet:

Auch Gaming-Insider Tom Henderson ist sich sicher, dass Activision an den Last-Gen-Konsolen festhält – und zwar aus rein monetären Gründen. Seinen Informationen nach spielen 48 Prozent aller PlayStation-Spieler CoD noch auf ihrer PS4 (Quelle: X)

Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich nicht. Genaueres werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn Call of Duty: Black Ops 6 auf dem großen Xbox-Showcase am 9. Juni angemessen enthüllt wird.

Wiederholt sich das Desaster von Call of Duty: Black Ops 3?

Für alle Besitzer der Current-Gen-Konsolen könnte diese Nachricht ein Dämpfer sein. Schließlich liegt dadurch die Vermutung nahe, dass Entwickler Treyarch nicht alles aus den Current-Gen-Konsolen herauskitzelt, weil man darauf achten muss, dass das Spiel auch noch auf der inzwischen über 10 Jahre alten Konsolen-Hardware läuft.

Es ist jedoch auch möglich, dass sich die Entwickler voll und ganz auf die Current-Gen-Version konzentrieren und diese dann eher halbherzig noch für die PS4 und Xbox One portieren. Ein ähnliches Schicksal ereilte damals wahrscheinlich Call of Duty: Black Ops 3, welches 2015 noch für die PS3 und Xbox 360 erschien. Last-Gen-Spieler mussten sich damals nicht nur mit einer absolut miserablen Grafik und niedrigen Performance zufriedengeben – auch die Kampagne fehlte bei der Last-Gen-Version.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck von Black Ops 3 auf der PS3 machen:

Wir drücken die Daumen, dass Spieler auf der Xbox One und PS4 dieses Jahr nicht zu vielen Abstriche in Kauf nehmen müssen, sollte denn wirklich eine Last-Gen-Version erscheinen.