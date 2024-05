CoD: Black Ops 6 ist offiziell – Activision bricht das Schweigen

Nach vier Jahren dürfen sich CoD-Veteranen wieder über einen neuen Teil der Black-Ops-Reihe freuen. Dieses Mal macht es sich Activision leicht und nennt das Spiel ganz einfach Black Ops 6. Zudem gibt’s einen ersten Teaser-Trailer zu sehen und der Publisher verrät, wann es mehr Infos zum nächsten CoD gibt.

Activision kündigt offiziell CoD: Black Ops 6 an

Bereits seit einigen Wochen geisterten allerlei Hinweise durchs Netz, die nahelegten, dass das nächste CoD wieder den Untertitel „Black Ops“ tragen würde. Jetzt haben wir Gewissheit. Denn Activision hat den neuen Teil der Reihe just auf dem hauseigenen Blog enthüllt.

Der nächste Ableger des erfolgreichen Franchises hört auf den Namen Call of Duty: Black Ops 6. Ansonsten hält sich der Publisher noch mit Infos zurück (Quelle: Blog Call of Duty). Lediglich ein winziges kryptisches Teaser-Video gibt’s noch für die Fans zu sehen.

Könnt ihr euch auf dieses Video einen Reim machen?

Call of Duty Black Ops 6 – erster Teaser

CoD: Black Ops 6 – Activision kündigt Enthüllung an

Wer nach mehr Informationen lechzt, muss sich noch etwas in Geduld üben. Denn der große Reveal lässt noch etwas auf sich warten. Am 9. Juni 2024 möchte Activision Call of Duty: Black Ops 6 im Rahmen des großen Xbox Games Showcase vollumfänglich enthüllen.

Bis dahin können sich Fans jedoch auf Spurensuche auf der offiziellen Webseite thetruthlies.com begeben. Auf dieser findet sich ein alter Röhrenfernseher mit drei unterschiedlichen TV-Sendern, die verschiedene kurze Videos abspielen. In allen findet sich das gleiche Motiv wieder: „the truth lies“ – zu Deutsch: „Die Wahrheit lügt“.

Was genau es damit auf sich hat, wissen wir bislang nicht – zumal es noch drei weitere Sender auf dem Röhrenfernseher gibt, auf denen bislang nichts zu sehen ist. Gut möglich, dass Activision mit der Zeit immer mehr Hinweise veröffentlicht, die auf das Setting des Spiels hindeuten. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden.