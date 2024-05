Neuer Weg bei Xbox: Nächste Konsole könnte alle Grenzen niederreißen

Nach zwei eher enttäuschenden Konsolengenerationen will Microsoft mit der Xbox Next alles besser machen. Eines neuen Leaks zufolge setzt das Unternehmen dafür auf eine rundum erneuerte Strategie, die den Konsolen-Wettstreit wesentlich verändern könnte.

Xbox Next: Plant Microsoft mit Steam?

Die Xbox Series X|S ist mittlerweile schon knapp 4 Jahre alt – bei Microsoft dreht sich intern demnach bereits viel um die nächste Konsolengeneration. Wie der gewöhnlich gut informierte Insider Jez Corden nun auf Twitter berichtet, will das Unternehmen die Xbox Next als Plattform öffnen und damit aus dem limitierten Konsolenkorsett ausbrechen.

Laut Corden soll die Xbox Next ein Windows-basiertes Referenzgerät werden, an dem sich andere Hersteller, wie zum Beispiel Asus mit dem Handheld-PC ROG Ally orientieren können. Als Vorbild führt er das Surface Pro 11 an, das eine ähnliche Rolle für Windows-Geräte einnimmt. Falls Corden damit richtig liegt, wäre die nächste Xbox im Wesentlichen ein Windows-PC, auf dem auch andere Launcher, wie zum Beispiel Steam vertreten sein könnten.

Auf diesem Weg wäre es plötzlich sogar möglich, PlayStation-Hits auf einer Xbox zu zocken – zumindest Blockbuster wie The Last of Us, God of War und Ghost of Tsushima, die Sony in den letzten Jahren auf Steam herausgebracht hat.

Xbox: Konsolen-Gigant in der Midlife-Crisis E

Gregor Elsholz , GIGA-Experte für Xbox, FIFA und Streaming. Die schockierenden Studio-Schließungen der letzten Wochen haben noch einmal bewiesen, was sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat: Xbox bekommt im Konsolen-Konkurrenzkampf mit Sony und Nintendo keinen Fuß auf den Boden. Die Entscheidungen der Führungsebene lassen eine nachhaltige Strategie vermissen, die massiven Investitionen in Activision und Bethesda pressen die Luft aus der Plattform und mittlerweile sind Jahre seit dem letzten echten Xbox-Spiele-Hit vergangen. Xbox ist in einer Sinnkrise gefangen, eine Marke, die früher einmal eine eigenständige Konsole sein wollte, sich nun jedoch eingestehen muss, dass es andere schlichtweg besser machen. In diesem Kontext wirkt die radikale Neu-Ausrichtung eigentlich wie eine relativ naheliegende und gute Idee. Als geschlossene Konsolenplattform hat Xbox versagt – als vorgefertigter Gaming-PC fürs Wohnzimmer, der sowohl auf die Xbox- als auch die Steam-Bibliothek zugreifen kann, könnte die Marke eventuell erfolgreicher in einen neuen Lebensabschnitt starten. Bei der Umsetzung bleiben allerdings natürlich noch einige Fragezeichen offen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, welche Gadgets für eure Xbox nützlich sind:

