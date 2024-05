Steam: Eines meiner liebsten Strategiespiele bekommt ihr gerade zum halben Preis

Dämonen, Elfen, Zwerge oder auch Rattenmenschen – das Warhammer-Unisverum hat etwas für jeden Fantasy-Geschmack. Wenn ihr dann noch gerne Strategiespiele zockt, ist Total War: Warhammer 3 vermutlich genau das Richtige für euch.

Ich kann nicht mehr zählen, wie oft euch schon eine neue Kampagne mit Ikkit Claw, einem Anführer der Skaven begonnen habe. Total War: Warhammer 3 ist ein Spiel für Hunderte Stunden und Strategen, die sowohl ein großes Reich regieren, als ihre Truppen direkt in die Schlacht führen wollen. Falls ihr einen Einstieg in den Strategie-Koloss sucht, könnt ihr den auf Steam gerade zum reduzierten Preis machen.

Steam-Deal zu Warhammer 3

Noch bis zum 30. Mai 2024 bekommt ihr Total War: Warhammer 3 auf Steam für 29,99 Euro (um 50 Prozent reduziert). Es gibt jedoch gerade einen Sale für das komplette Warhammer-Franchise. Das bedeutet, ihr bekommt auch die beiden Vorgänger, sowie die vielen DLCs größtenteils ebenfalls um die Hälfte reduziert. Für einen Einstieg eignet sich jedoch Warhammer 3 sehr gut.

Wie spielt sich Warhammer 3?

Wie alle Spiele der Total-War-Reihe gliedert sich auch Warhammer 3 in zwei Hauptaspekte. Das in Runden ablaufende Management eures gesamten Reiches und die in Echtzeit auszuführenden Schlachten eurer Armeen.

Kampagnenkarte: Auf der großen globalen Map bewegt ihr eure Armeen, baut eure Siedlungen mit Gebäuden aus und tretet mit anderen Fraktionen in diplomatische Verhandlungen. Dabei haben eure Truppen nur eine begrenzte Bewegungsrate pro Runde und auch Bau und Forschung benötigen neben einigen Ressourcen auch ein paar Runden bis zur Fertigstellung.

Zu Beginn einer Kampagne wählt ihr ein Volk und dort einen der Legendären Kommandanten als Anführer eurer Fraktion aus. Jedes Volk hat seine speziellen Mechaniken, die euren Spielstil verändern. Beispielsweise nimmt die Dämonenfraktion Khorne durch kontinuierliche Schlachten immer Fahrt auf und erhält durch die ihrem Gott geopferten Schädel stärkere Boni. Mein Favorit vom Clan Skryre schlägt eher aus dem Hinterhalt zu und nutzt die Skaven-Werkstatt, um die eigenen Einheiten zu verbessern.

Echtzeitschlachten: Kommet es zum Kampf, befehligt ihr eure Truppen direkt. Neben eure Einheiten aus Nah- und Fernkämpfern, sowie Reiterei, Artillerie und Monstern, gibt es noch Kommandanten und Helden mit besonderen Fähigkeiten und mächtigen Zaubern. Diese könne außerdem mit Ausrüstung verbessert werden und besitzen eigene Skilltrees.

Lasst euch von den teils negativen Kommentaren auf Steam nicht verunsichern. Entwickler Creative Assembly wurde zum Release für das Fehlen von Immortal Empires kritisiert. Dem eigentlichen Hauptspiel-Modus, der nicht nur die Maps aller drei Serien-Teile in sich vereint, sondern auch jedes Volk, das per DLC hinzugefügt wurde. Kritik gab es zuletzt auch für die Preispolitik bei den Zusatzinhalten, das Studio hat jedoch bereits eingelenkt und Besserung versprochen.

Für den Anfang soll euch das aber erst mal nicht stören, denn ihr bekommt allein mit Warhammer 3 meiner Meinung nach Hunderte Stunden Strategie-Spaß mit viel Abwechslung. Gefällt euch ein neues Volk, könnt ihr einfach den entsprechenden DLC kaufen – der nächste Sale kommt bestimmt.