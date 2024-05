The Elder Scrolls gratis zocken: Steam verschenkt zwei RPG-Klassiker

Lust auf zwei echte RPG-Dauerbrenner aus dem Universum von The Elder Scrolls? Auf Steam könnt ihr euch jetzt die ersten beiden Spiele der Reihe, Arena und Daggerfall, völlig kostenlos sichern.

Bethesda-Klassiker kostenlos auf Steam sichern

Mit The Elder Scrolls 5: Skyrim hat sich Bethesda ein einzigartiges Denkmal im Genre der Fantasy-RPGs gesetzt. Doch bereits vor dem weltweiten Erfolg von Skyrim konnte The Elder Scrolls mit Spielen wie Oblivion und Morrowind viele Fans von sich überzeugen. Wenn ihr wissen wollt, wie alles angefangen hat, könnt ihr die Ursprünge der erfolgreichen Reihe völlig kostenlos erkunden, denn auf Steam bekommt ihr The Elder Scrolls: Arena und The Elder Scrolls 2: Daggerfall dauerhaft für lau.

Zwar merkt man den Spielen mittlerweile durchaus ihr Alter an (sie wurden immerhin 1994 und 1996 veröffentlicht), aber für Fans der Reihe sind es unverzichtbare Klassiker, die noch immer mit spannenden Geschichten zu faszinieren wissen.

The Elder Scrolls: Arena Bethesda Softworks

The Elder Scrolls II: Daggerfall Bethesda Softworks

The Elder Scrolls: RPG-Klassiker komplett gratis

In The Elder Scrolls: Arena müsst ihr den hinterlistigen Kampfmagier Jagar Tharn aufhalten – dieser hat den Kaiser entführt und kann einzig und allein durch den sagenumwobenen Stab des Chaos aufgehalten werden (auf Steam ansehen).

In The Elder Scrolls 2: Daggerfall müsst ihr um jeden Preis verhindern, dass dunkle Mächte den Messing-Golem Numidum in die Hände kriegen und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Geist des ermordeten Königs Ruhe findet. (auf Steam ansehen).

Schaut euch hier den Trailer zu The Elder Scrolls 2: Daggerfall an:

The Elder Scrolls 6: Fans müssen sich noch gedulden

Die beiden TES-Klassiker sind zwar mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen, bieten euch aber trotzdem spannende Geschichten aus der Elder-Scrolls-Welt, mit denen ihr euch die Zeit auf den nächsten Eintrag der gefeierten Fantasy-Reihe vertreiben könnt. Seit dem Ankündigungstrailer zu The Elder Scrolls 6 ist es um die langersehnte Fortsetzung schließlich ziemlich still geworden – ein Release liegt noch in weiter Ferne.

In unserem Video zeigen wir euch alles, was ihr über die Erfolgsreihe The Elder Scrolls wissen müsst:

