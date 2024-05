Skyrim: Dieser NPC ist nicht so harmlos, wie er aussieht

Die NPCs in The Elder Scrolls 5: Skyrim sind schroff und reden ständig über Pfeile in Knien. Allerdings sind nicht alle so unschuldig, wie sie auf den ersten Blick wirken. Ein Spieler enttarnt jetzt einen echten Fiesling.

Skyrim: NPC nutzt sofort seine Chance

Die NPCs sind wohl eine der größten Stärken von The Elder Scrolls 5: Skyrim. Zwar gibt es viel zu wenige von ihnen (in ganz Himmelsrand leben vielleicht 200 Leute), aber dafür strotzten sie nur so vor Persönlichkeit. Der Reddit-Nutzer Huge_Best_World_Hero hat jetzt aber entdeckt, dass die Weißlauf-Bewohnerin Ysolda auch eine dunkle Seite hat.

Zugegebenermaßen hat auch der Spieler selbst nicht wirklich eine weiße Weste. Sein Video startet immerhin damit, dass er einen Pfeil in die Wirtin der beflaggten Mähre jagt. Ysolda verschwendet jedoch keine Zeit damit, den Todesfall zu betrauern. Sie rennt sofort hinter den Tresen und fängt wenige Sekunden später schon damit an, Getränke auszuteilen. Das ist eiskalt.

Skyrim: Bethesda hat einen Plan B

Ysolda hat große Ambitionen. Der Spieler trifft sie für gewöhnlich auf dem Marktplatz von Weißlauf, wo sie davon träumt, eines Tages die beflaggte Mähre zu übernehmen. Offenbar hat sie dabei nur wenig Geduld und ergreift die Chance zur Übernahme, sobald sie sie bekommt.

Die Händlerin ist allerdings auch der Plan B für zwei weitere Geschäfte in der Stadt. Sollten Belethor oder Anoriath im Laufe des Spiels einmal das Zeitliche segnen, springt Ysolda sofort ein. Ein cleverer Weg für Bethesda, um die wichtigen Geschäfte wie den Gemischtwarenladen offen zu halten, falls ihre Besitzer einmal einem Drachen oder einem blutrünstigsten Drachenblut begegnen. Es hat aber auch den positiven Nebeneffekt, dass auch eher unwichtige NPCs, mit denen keine große Quest verbunden ist, dadurch eine Persönlichkeit bekommen.

