Stardew Valley bekommt Konkurrenz: Mix aus RPG und Life-Sim auf Steam erschienen

Der September 2024 wird ein richtiges Fest für Cozy- und Farming-Fans werden. Ein Steam-Release hat besonders mein Herz erobert.

Update vom 13. September 2024: Chef RPG ist endlich erschienen! Ab jetzt könnt ihr euch die gemütliche Farming- und Kochsimulation für 19,50 Euro holen (auf Steam ansehen).



Aber bedenkt, dass das Spiel noch im Early Access ist und nicht den vollen Inhalt bietet. Womöglich lohnt es sich auch, die ersten Patches aufgrund von Bugs abzuwarten.

Originalmeldung vom 30. August 2024:

Chef RPG sieht so heimelig aus, dass ich es sofort spielen will

Chef RPG könnte das absolut perfekte Spiel für den beginnenden Herbst 2024 sein. Der Trailer ist himmlisch heimelig, die Prämisse erinnert an Stardew Valley, nur, dass ihr hier euer eigenes Restaurant eröffnen könnt – und zwar mit schier unendlichen Möglichkeiten in der Gestaltung!



Seit vier Jahren arbeitet das 3-Personen-Entwicklerstudio World 2 Studio bereits an Chef RPG. Nachdem die eigene Kickstarter-Kampagne durch die Decke gegangen ist, dürfen sich Cozy-Fans jetzt auf eine reichhaltige Early-Access-Version des Spiels am 12. September freuen.



Schaut in den Trailer, um euch davon zu überzeugen, wie gut das Spiel einfach schon aussieht:

Chef RPG: Offizieller Trailer

Chef RPG World 2 Studio

Chef RPG hat alles, was eine gute Farming-Sim braucht – und mehr?

In Chef RPG dreht sich alles um euer eigenes Restaurant. Allerdings werdet ihr die Zutaten für die Gerichte selber herstellen müssen – deswegen müsst ihr also Gemüse und derlei anbauen, könnt in der Natur Ressourcen sammeln, Tiere erlegen und Fische fangen.



Gleichfalls werdet ihr euer Restaurant einrichten müssen und braucht immer bessere Maschinen und Werkzeuge, um feinere Speisen herzustellen. Hier kommt die Mine ins Spiel: Denn in der könnt ihr spezielle Minerale abbauen, die es euch ermöglichen werden, weiter im Spiel fortzuschreiten.

Kurz gesagt: Chef RPG bietet wohl alles, was sich das Farming-Herz wünscht – und dazu noch eine Restaurant-Simulation. Übrigens könnt ihr euch natürlich auch mit den Dorfbewohner anfreunden und sogar Romanzen beginnen.



Chef RPG wird wie erwähnt erst im Early-Access am 12. September auf Steam erscheinen. Es handelt sich also nicht um die Vollversion. Allerdings sollt ihr 3 Story-Akte sowie 20 weitere Quests absolvieren können; ihr könnt 2 Restaurants eröffnen und 50 Charaktere treffen, darunter 20, mit denen ihr euch anfreunden dürft.



Ein erstes Reinschauen sollte sich also allemal lohnen. Später soll das Spiel übrigens auch für die Nintendo Switch erscheinen.

