Einzigartiger Schocker auf Steam: Fans lieben Spiel für seinen bizarren Horror

Slitterhead ist in den Release geschlittert und gleich auf mehrere Arten eine Ausnahme. Entwickelt wurde das Spiel von Genre-Legenden, aber neben Action-Horror erwartet euch besonders ein einzigartiges Spielprinzip. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Slitterhead ist nicht für jeden etwas – aber es könnte zum Kultspiel werden

Hinter dem Entwicklerteam von Slitterhead verbergen sich einige große Namen, die früher an den Kultspielen Silent Hill, Siren und Gravity Rush gearbeitet haben. Anstatt aber in dieselbe Kerbe zu schlagen, ist Slitterhead ein ganz eigenes, verschrobenes Spiel, das trotz so mancher Macken sehr positive Wertungen auf Steam einheimst.

Anzeige

Slitterhead ist ein Action-Horror-Adventure, bei dem ihr einen Geist steuert, der jeden beliebigen Körper – ob Mensch oder Tier – in Besitz nehmen kann. Dieses Prinzip bringt nicht nur frischen Wind ins Genre und ist toll umgesetzt, sondern erleichtert euch auch den Kampf gegen die grandios designten Monster im Spiel.

Bis zum 15. November könnt ihr Slitterhead noch 10 Prozent günstiger bekommen, und zwar für 44,99 Euro (auf Steam ansehen).

Anzeige

Slitterhead ist nicht für jeden etwas – aber es ist auf alle Fälle einzigartig. (© Bokeh Game Studio lnc.)

Begrenztes Budget, aber viel Kreativität

Bei Slitterhead sind sich die meisten Fans einig: Es ist total originell, das Spielprinzip macht Laune und überhaupt ist es eines der wenigen Spiele, die im großen Stil einen Schritt ins Unbekannte wagen. Falls ihr also keine Lust mehr auf massentaugliche Triple-A-Ware habt, dann könnte Slitterhead genau das Richtige für euch sein.

Anzeige

Allerdings hat Slitterhead auch seine Schwächen: Die Grafik ist zum Teil grandios, und zum anderen Teil erinnert sie an ein PS2-Spiel – etwa bei den Gesichtern der NPCs. Slitterhead gibt außerdem nicht so viel auf die Story, und viele vertonte Gespräche werdet ihr auch nicht erleben. Dass Entwickler Bokeh Game Studio nur ein begrenztes Budget für das Spiel hatte, wird wohl durchaus bemerkbar.

Das Herz des Action-Schockers ist eben wirklich der Körperwechsel, den ihr nahezu bei jeder Gelegenheit anwenden dürft und müsst. Stellt euch auf rasante Kämpfe ein und eine schaurige Welt, in der ihr von Körper zu Körper springt – die Atmosphäre im Trailer sollte euch gut zeigen, was euch erwartet.

Slitterhead ist am 8. November für PC, PS4, PS5 und Xbox Series erschienen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.