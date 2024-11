Neues Dragon Age verschenkt cooles Mass-Effect-Goodie – so schnappt ihr euch die Zusatz-Inhalte

Ich habe jede Menge Spaß mit Dragon Age: The Veilguard, und neue kostenlose Inhalte im Spiel sorgen nur dafür, dass ich mich mehr in das RPG verliebe. Außerdem: Mass Effect!

In Dragon Age: The Veilguard gibt es ab jetzt eine geschenkte Rüstung in Mass-Effect-Farben

Neben dem ersten Batzen an Patches und Bugfixes hat BioWare euch auch ein kleines Geschenk in Dragon Age: The Veilguard dagelassen: Anlässlich des Mass-Effect-Tages findet ihr im Spiel jetzt eine neue Rüstung in Mass-Effect-Farben, die ziemlich stylisch aussieht.

Hier ist ein offizielles Bild zum Aussehen der von Mass Effect inspirierten Rüstung für Rook. (© BioWare / EA)

Falls ihr euch zudem genauer ansehen wollt, welche Bugs behoben wurden, schaut in den offiziellen Beitrag zu den Patches auf Steam.

Die Mass-Effect-Rüstung und wie ihr sie bekommt

Anlässlich des N7-Tages (7. Oktober) hat BioWare zwar nicht viel zum lang erwarteten Mass Effect 5 verraten, dafür gibt’s aber eine geschenkte neue Rüstung in Dragon Age: The Veilguard.

Dabei handelt es sich einzig um das Aussehen einer Rüstung: In Dragon Age: The Veilguard könnt ihr euren Waffen und eurer Rüstung stets ein anderes Aussehen verpassen, sodass ihr stylisch aussehen und trotzdem wichtige Rüstungswerte- und boni nutzen könnt.

Wie bekommt ihr das neue Aussehen für Rook? Sehr schwer ist es nicht, an die neuen Goodies zu gelangen. Ihr müsst einzig Hardings Quest „Die singenden Klingen“ („The singing blades“) abschließen und findet danach eine Truhe neben dem Workshop im Leuchtturm. Darin befindet sich das neue Aussehen für eure Rüstung.

Dragon Age: The Veilguard ist am 31. Oktober 2024 für PC, PS5 und Xbox Series erschienen und kann sich an größtenteils positiven Wertungen erfreuen – auch im GIGA-Test schnitt das BioWare-RPG mit Bravour ab.

Ihr habt euch noch nicht entschieden, ob ihr Dragon Age spielen wollt? Schaut in den Trailer:

Dragon Age: The Veilguard – Trailer zum Veröffentlichungsdatum (englisch)

