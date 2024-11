Steam-Spieler sind sich einig: Dieser Mix aus Stardew Valley und Mittelalter-RPG hat Potential

Habt ihr schon von Mirthwood gehört? Nein? Die neue Mittelalter-Life-Sim will das spannende Erkunden von Skyrim mit Stardew-Valley-ähnlichen Elementen verbinden – und ist recht erfolgreich damit.

Mirthwood ist eine Life-Sim, wie ihr sie noch nicht kennt

Falls ihr Stardew Valley mochtet, aber gern auch mal eine etwas andere Life-Sim spielen wollt, dann solltet ihr Mirthwood eine Chance geben. Oder vielleicht habt ihr einfach nur Lust auf eine Mittelalter-Lebenssimulation?

Mirthwood unterscheidet sich nicht nur aufgrund seines malerischen Grafikstils von den hiesigen Farming- und Life-Sims. Im Spiel flieht ihr aufgrund eines Krieges in ein fremdes Land und könnt dort direkt entscheiden, was ihr gern sein wollt: Ein Abenteuer, ein Farmer, ein Viehzüchter oder ein Händler? Ihr könnt euer Leben ganz nach euren Vorstellungen aufbauen – egal, ob ihr eine Familie gründen, eine heimelige Farm aufbauen oder als Abenteurer die Map erkunden wollt.

Bis zum 16. November bekommt ihr Mirthwood noch zum Release-Rabatt und bezahlt 10 Prozent weniger vom Preis, also nur 22,05 Euro (auf Steam ansehen).

Was ist Mirthwood überhaupt? Schaut in den Story-Trailer:

Mirthwood: Story-Trailer

Ihr solltet Mirthwood im Auge behalten – da steckt viel Potential drin

Mirthwood vereint so einige Gameplay-Mechaniken, will es euch aber vor allen Dingen ermöglichen, ein selbst gewähltes Leben in einer Fantasy-Mittelalter-Welt zu führen.

Nachdem ihr am Anfang euren Beruf wählt – Farmer, Abenteuer oder etwas anderes – seid ihr auf euch allein gestellt und könnt selbst entscheiden, wohin es euren Charakter verschlägt. In eurem Zuhause könnt ihr Tiere züchten oder Gemüse anbauen, ihr könnt craften und euren Charakter in alle möglichen Richtungen verbessern; egal, ob ihr charmanter oder besser darin werden wollt, anderen ihr Hab und Gut zu stehlen.

Mirthwood ist am 6. November 2024 für den PC erschienen und kämpft momentan leider noch mit so einigen Bugs. Gleichfalls sind einige Gameplay-System – wie etwa das Die-Sims-ähnliche Sozialsystem – noch ein wenig unausgereift.

Falls ihr gerade ein anderes Spiel bei der Hand habt, lohnt es sich wahrscheinlich, noch wenige Monate auf Mirthwood zu warten. Aber ihr solltet die Mittelalter-Life-Sim im Auge behalten: Die Entwickler planen zahlreiche Updates und setzen hoffentlich all das um, was dem Spiel zu einem kleinen Meisterwerk noch fehlt.

