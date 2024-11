Meine Steam-Hoffnung 2025: Mittelalter-RPG klingt jetzt noch besser als je zuvor

Gute Nachrichten für Mittelalter-Fans. Entwickler Warhorse Studios kündigt an, dass Kingdom Come: Deliverance 2 auf ein kontroverses Kopierschutz-Feature verzichten wird. Meiner nächsten großen RPG-Hoffnung auf Steam steht damit nichts mehr im Weg.

Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint ohne Denuvo

Kingdom Come: Deliverance ist eines der besten Mittelalter-Spiele auf Steam. Der Nachfolger soll 11. Februar 2025 erscheinen und wird hoffentlich wieder genauso gut. Entwickler Warhorse Studios macht jetzt klar, dass sich Fans zumindest nicht um den kontroversen Denuvo-Kopierschutz sorgen müssen.

In einem Twitch-Stream stellt PR-Chef Tobias Stolz-Zwilling ein für alle Mal klar, dass Kingdom Come: Deliverance 2 weder Denuvo noch ein anderes DRM-System verwendet.

Ein Leak hatte ursprünglich behauptet, dass das Mittelalter-RPG auf das kontroverse Feature setzen will. Denuvo erschwert Raubkopien, doch der Service hat den schlechten Ruf, für Performance-Probleme verantwortlich zu sein. Denuvo selbst widerspricht diesen Vorwürfen.

Stolz-Zwilling hat offenbar genug davon, die Wut der Spieler über Denuvo unter jedem Post über Kingdom Come: Deliverance 2 zu sehen und stellt jetzt klar, dass er nie wieder darüber reden will. Noch unklar bleibt allerdings, ob das Feature nie geplant war oder erst aufgrund des Fan-Ärgers wieder entfernt wurde (Quelle: Twitch)

Macht Denuvo meinem PC Probleme? Jetzt auch egal

Nach der Klarstellung von Warhorse Studios kann jetzt endlich wieder Frieden und Vorfreude in die Fan-Gemeinde von Kingdom Come: Deliverance 2 einziehen. Ich selbst werde das Mittelalter-Rollenspiel auf Steam zocken, wo es sowieso eigene DRM-Maßnahmen gibt. Ob Denuvo zusätzliche Probleme verursachen würde oder nicht, kann mir und anderen Rollenspiel-Fans jetzt ja zum Glück egal sein.

Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 11. Februar für den PC und auch für PS5 und Xbox Series X|S. In unserer GIGA-Preview hat das Spiel bereits eine gute Figur gemacht.

Kingdom Come Deliverance 2: 25 Minuten Gameplay (Englisch)

