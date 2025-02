Kingdom Come Deliverance 2: Alle Cheats, Konsolenbefehle & Item-IDs

In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr die Entwicklerkonsole freischalten und Cheats nutzen, um euch Geld, Tränke und viele andere Gegenstände herbeizuzaubern. Wie ihr Konsolenbefehle eingeben könnt und alle Cheats mit Effekten findet ihr an dieser Stelle.

Konsolenbefehle aktivieren

Bevor zu Cheater-Heinrich werdet, müsst ihr zuerst den Entwicklermodus in KCD 2 aktivieren. Das funktioniert wie folgt:

Öffnet eure Steam-Bibliothek und macht einen Rechtsklick auf Kingdom Come: Deliverance 2. Wählt Eigenschaften aus. Geht zum Bereich Startoptionen. Fügt "-devmode" (ohne Anführungszeichen) ein.

Beim nächsten Start mit diesen Optionen ist der Entwicklermodus aktiviert. Ihr könnt ihn aufrufen, indem ihr die Tilde-Taste (~) drückt. Gebt eure gewünschten Cheats oder Konsolenbefehle aus der Liste unten ein, um sie zu aktivieren.

Alle Cheats in KCD 2

Cheat-Code Effekt wh_cheat_money "Betrag" Fügt eurem Inventar die eingegebene Menge Geld hinzu. wh_cheat_addItem "ItemID" "Menge" Fügt eurem Inventar den entsprechenden Gegenstand in der angegebenen Menge hinzu (Siehe Liste der Item-IDs weiter unten). wh_cheat_addItem "27144e47-00aa-468e-a81b-49cb3b248b07" "1" Gibt euch einen Trank, der euch unsterblich macht. g_godmode 1 Macht euch unsterblich, allerdings funktioniert der Cheat nicht so richtig. Nutzt lieber den vorherigen Cheat. wh_rpg_getLocation Ruft eure Koordinaten ab. goto x y z Teleportiert euch zu den eingegebenen Koordinaten. cheat_set_wanted_level=0 Entfernt euren Gesucht-Status. wh_rpg_UnlockAllAchievements Schaltet alle Erfolge und Achievements frei. wh_sys_NoSavePotion = 1 Lässt euch stets ohne Einsatz von Retterschnaps speichern. wh_horse_StealCurrentHorse Lässt ein gestohlenes Pferd direkt zu eurem Pferd werden, ohne dass ihr es zum Schwarzmarkt bringen müsst. Mit Vorsicht einsetzen, am besten vorher speichern! wh_rpg_OneShotKill = 1 Lässt euch die meisten Feinde mit einem Schlag töten. Allerdings gilt dies auch für euch! Weicht also Angriffen aus und blockt nicht. Oder ihr nutzt vorher den Unsterblichkeitstrank-Cheat. wh_horse_JumpHeight = 200 Erhöht die Sprunghöhe eures Pferds auf das Maximum. Der Fallschaden tötet euch dabei manchmal, manchmal aber auch nicht. wh_pl_LockPickingShakeOverride = 0 Beseitigt das Wackeln des Cursors beim Schlossknacken-Minispiel, sodass ihr jedes Schloss leicht öffnen könnt. wh_pl_LockPickingDOF = 50 Macht eure Dietriche enorm haltbar, sodass ihr jedes Schloss in Ruhe knacken könnt. wh_ui_showHUD = 0 Blendet das HUD aus. wh_pl_showfirecursor 1 Aktiviert den Cursor, wenn ihr mit Bogen, Armbrust und Schusswaffe schießt, sodass ihr ein Fadenkreuz habt.

Liste der Item-IDs

Item-ID Gegenstand 928463d9-e21a-4f7c-b5d3-8378ed375cd1 Retterschnaps B38c34b7-6016-4f64-9ba2-65e1ce31d4a1 Ringelblumen-Aufguss (Heiltrank) 8d76f58e-a521-4205-a7e8-9ac077eee5f0 Dietrich 29a4f58e-6e00-4f9c-9273-1a76e0eccff0 Geräucherte Wurst 167eb312-0e9d-4c2f-8ce3-56c32f5a84cb Rüstungsset 9f7a0c0a-6458-4622-9cc5-2f4dd4898b50 Schneiderwerkzeuge C707733a-c0a7-4f02-b684-9392b0b15b83 Schmiedewerkzeuge

In unserer Komplettlösung findet ihr alle weiteren Tipps und Guides für KCD 2.

