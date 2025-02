Kingdom Come Deliverance 2: Schlösser knacken erklärt & schnell leveln

Ihr wollt in Kingdom Come Deliverance 2 Schlösser knacken, aber das Minispiel bringt euch an den Rand der Verzweiflung? Keine Sorge, hier erfahrt ihr Schritt für Schritt, wie ihr Schlösser erfolgreich öffnet und euren Schlösserknacker-Skill schnell leveln könnt.

Wie funktioniert das Schlossknacken-Minispiel?

Das Schlossknacken in Kingdom Come Deliverance 2 basiert auf Präzision und Geduld. Hier eine genaue Erklärung, wie es funktioniert:

Sobald ihr ein Schloss untersucht, erscheint ein kreisförmiges Interface. Bewegt den rechten Stick (oder die Maus), bis der gelbe Punkt, der sogenannte „Sweet Spot“, erscheint. Der Sweet Spot ist die perfekte Position für euren Dietrich. Ihr merkt, dass ihr ihn gefunden habt, wenn der Punkt stabil bleibt und gelb leuchtet. Habt ihr den Sweet Spot gefunden, müsst ihr das Schloss langsam drehen. Drückt dafür die L2/LT-Taste (oder die entsprechende Taste auf der Tastatur), um den Schlossmechanismus zu drehen, während ihr den Sweet Spot mit dem rechten Stick (oder der Maus) haltet.

Je schwieriger das Schloss, desto kleiner und empfindlicher ist der Sweet Spot. Wenn ihr den Sweet Spot verliert, wird euer Dietrich wackeln und irgendwann auch brechen. Wo ihr gerade zu Beginn viele Dietriche finden könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Tipp: Wenn ihr nur wenige Dietriche habt, speichert vor einem Schloss ab. Nutzt dafür die "Speichern & Zurück ins Menü"-Option im Pause-Menü, dann wird kein Retterschnaps verbraucht. So könnt ihr es beim Brechen eines Dietrichs direkt erneut probieren.

Schloss knacken schnell leveln

Zu Spielbeginn könnt ihr nur sehr leichte und leichte Schlösser knacken, bei mittleren, schweren und sehr schweren Schlössern bekommt ihr die Meldung, dass diese noch nicht knackbar für euch sind. Selbst, wenn ihr sehr geschickt im Minispiel seid, bekommt ihr diese noch nicht auf.

Wollt ihr das Schlösserknacken schnell leveln, begebt euch nach Beginn der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" zur Mühle in Niedersemin im Südwesten. Sprecht hier Müller Kreyzl an und verfolgt seine Nebenquest "Materia Prima". So bekommt ihr direkt Zugang zu vielen Dietrichen und einer Übungstruhe in der Mühle, wo ihr das Minispiel üben könnt.

Südwestlich von Semin könnt ihr bei Müller Kreyzl das Schlossknacken üben. (© Screenshot GIGA)

Je mehr Schlösser ihr knackt, desto höher steigt eure Stehlen-Fertigkeit an und umso leichter wird auch das Minispiel. Dabei erhaltet ihr alle zwei Stufen Spezialisierungspunkte, die ihr in folgende Perks investieren solltet, um noch schneller zu leveln:

Stiller Schlösserknacker (Stufe 6): Verringert die Geräusche beim Nutzen von Dietrichen.

Verringert die Geräusche beim Nutzen von Dietrichen. Werkzeugmeister (Stufe 8): Dietriche sind 15 % stabiler und nach erfolgreichem Schlossknacken kehrt ein kaputter Dietrich wieder in euer Inventar zurück.

Dietriche sind 15 % stabiler und nach erfolgreichem Schlossknacken kehrt ein kaputter Dietrich wieder in euer Inventar zurück. Meisterdieb (Stufe 18): Sehr leichte und manchmal auch leichte Schlösser werden automatisch ohne Minispiel geknackt.

Regelwerk des Ordens des Heiligen Dismas finden

Fertigkeitenbücher über das Stehlen sind eine weitere Methode, um euren Schlossknacken-Skill schnell zu steigern. Es gibt insgesamt vier Bände, beachtet allerdings, dass ihr die späteren Bände erst nach Erreichen von Stufe 5, Stufe 10 und Stufe 15 lesen könnt, um einen Boost im Stehlen-Skill zu bekommen.

Den ersten Band könnt ihr direkt zu Spielbeginn östlich von Troskowitz beim Haus des Totengräbers finden. Im Außenklo neben seinem Haus liegt das "Regelwerk des Ordens des Heiligen Dismas I".

Im Außenklo des Totengräbers findet ihr ein Buch über das Stehlen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In unserer Komplettlösung zu KCD 2 findet ihr alle weiteren Guides zum Spiel.

