Kingdom Come Deliverance 2: Magnum Opus (Minthe herstellen & Buch finden)

Mit der Quest "Magnum Opus" gelingt euch in Kingdom Come Deliverance 2 der Weg zur Hochzeit mit der Hilfe von Müller Kreyzl. Allerdings geht diese Quest sogar noch weiter in Burg Trosky, um ein verstecktes Buch zu finden. Wie ihr die Mission meistert und eine ganz besondere Belohnung bekommt, erfahrt ihr hier.

Weg auf die Hochzeit finden

Sprecht Müller Kreyzl direkt nach Abschluss von „Die verbotene Frucht“ an, um die Quest zu starten. Der Müller möchte eine alchemistisches Buch stehlen, das dort aufbewahrt wird. Um auf die Hochzeit zu gelangen, sollt ihr eine Zuberdirne aus dem Badehaus in feine Gewänder kleiden, ihr Parfüm geben und sie so Kämmerer Ulrich von Trosky schmackhaft machen. Ihr gebt euch als ihr Leibwächter aus und gelangt so hoffentlich weiter in die Festung. Für die Umsetzung des Plans müsst ihr folgende Vorbereitungen treffen.

Enneleyn rekrutieren

Dorothea wird euch drei Damen präsentieren, jedoch wird sich letztendlich keine der drei dazu bereit erklären. Dorothea gibt euch aber den Tipp im Nomadenlager nach einer Enneleyn zu fragen, die für den Job infrage käme. Fragt euch im Nomadenlager durch, dann wird euch Enneleyns Standort auf der Karte markiert. Nach einem längeren Gespräch ist sie einverstanden. Ihr könnt ihr anbieten, etwas Wein zu besorgen, den sie im Notfall beim Kämmerer für einen Schlaftrunk einsetzen kann. Kommt dieser Bitte nach und kauft Wein, etwa in einer Schenke.

Minthe finden oder brauen

Hierbei kann euch Schankwirtin Betti in Troskowitz weiterhelfen. Wenn ihr hohe Redekunst habt, könnt ihr Betti überzeugen, euch eine ihrer Flaschen zu geben. Alternativ könnt ihr es ihr für ca. 500 Groschen abkaufen. Ihr könnt das Parfüm auch selbst brauen, der Apotheker in Troskowitz soll das Rezept haben. Dieses kostet euch 177 Groschen. Das Geld könnt ihr euch aber ebenfalls sparen. Haltet euch einfach an unser Alchemie-Rezept.

Zutaten: Wein, 3x Löwenzahn, 1x Ingwer, 1x Minze (Sammelt die Pflanzen im Kräutergarten und kauft den Ingwer beim Apotheker in Troskowitz)

Wein, 3x Löwenzahn, 1x Ingwer, 1x Minze (Sammelt die Pflanzen im Kräutergarten und kauft den Ingwer beim Apotheker in Troskowitz) Herstellungsanleitung:

Löwenzahn und Minze zerkleinern und alles in den Kessel geben. Das Gemisch für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Ringelblumen in den Kessel geben und alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kleid besorgen

Als Nächstes braucht ihr ein Kleid. Genauer gesagt eine rote Cotehardie aus Tiroler Brokatstoff. Der Schneider in Troskowitz hat ein solches Kleid wohl für viele Groschen im Angebot. Genauer gesagt müsst ihr 245 Groschen dafür berappen. Eine andere Möglichkeit wäre Diebstahl, denn genau hinter dem Schneider auf dem Tisch liegt das gesuchte Kleid. Leider könnt ihr es hier nur tagsüber finden, nachts wird die Ware weggesperrt.

Tagsüber liegt das benötigte Kleid auf der Theke beim Schneider. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Am besten zieht euer Diebesoutfit an und lockt den Schneider mit einem Steinwurf weg, schnappt euch danach schnell das Kleid. Ihr könnt den Schneider auch von hinten K. O. schlagen. Passt aber auf, dass er euch vorher nicht sieht, sonst fällt der Verdacht später eindeutig auf euch und ihr habt ein Verbrechen am Hals.

Mit Enneleyn zur Hochzeit gehen

Kehrt mit allen Sachen zurück zu Enneleyn und geht gemeinsam mit ihr auf die Hochzeit. Beachtet, dass ihr die Quest nun erst weiterführen könnt, nachdem die 7. Hauptquest „Zurück im Sattel“ begonnen habt.

Schreiber Erazim auf Burg Trosky befragen (Optional)

Sprecht mit Schreiber Erazim, der euch auf Burg Trosky im Vettel markiert wird. Er erzählt euch, dass Nikward Libak das gesuchte Buch aus Prag ausgeliehen hat. Seitdem meidet er den Schreiber. Ihr sollt daher mit Leuten aus seinem Umfeld sprechen. Dazu gehören:

Köchin Bertha: Sie erzählt euch von einem kleinen Unfall, den Nikward auf der Toilette hatte. Für ihre Infos könnt ihr sie mit 200 Groschen bestechen oder einfach eure Redekunst einsetzen.

Sie erzählt euch von einem kleinen Unfall, den Nikward auf der Toilette hatte. Für ihre Infos könnt ihr sie mit 200 Groschen bestechen oder einfach eure Redekunst einsetzen. Magd Regina: Sie hat einen Liebesbrief von Nikward erhalten, den ihr ihr vorlest. So erfahrt ihr, dass Nikward das Buch benutzte, um einen Trank zu brauen.

Sie hat einen Liebesbrief von Nikward erhalten, den ihr ihr vorlest. So erfahrt ihr, dass Nikward das Buch benutzte, um einen Trank zu brauen. Stallbursche Hersch: Nikward hat ihn mit einer Aufgabe betraut. Er verrät euch aber erst mehr, nachdem ihr ihm ein beliebiges Langschwert gebracht habt. Vielleicht habt ihr eines in eurer Lagerkiste. Ansonsten müsst ihr eines kaufen, schmieden, stehlen oder eine entsprechende Waffe finden. Alternativ lässt er sich mit 5.000 Groschen bestechen! Bringt ihm also lieber ein Schwert, dann verrät er euch, dass er etwas jenseits der Burgmauern suchen sollte. Allerdings hat er nie genau erfahren, was dies ist.

Buch finden

Zurück beim Schreiber könnt ihr aus den gesammelten Informationen schlussfolgern, dass Nikward wohl mit dem Buch gemeinsam durch das Kloloch gefallen ist und irgendwo bei den Burgmauern zu finden ist. Begebt euch also nach draußen zum markierten Punkt bei den Außenmauern und ihr findet die Leiche des armen Nikward umgeben von jeder Menge Sch****. Rechts von ihm in der Ecke findet ihr dann schließlich auch das gesuchte Buch „Geheimnis des Lichtbringers“.

Das Buch findet ihr rechts in der Ecke neben der Leiche von Nikward. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Treffen bei der Fundgrube

Bringt es zurück zu Müller Kreyzl und begebt euch anschließend zum Treffen bei der Fundgrube. Nach einem längeren Gespräch und einer Zwischensequenz endet die Quest und ihr erhaltet als Belohnung das Rezept von Schießpulver für Bleischrot. Ihr braucht das Rezept übrigens nicht, um das Schießpulver herzustellen. In unserer Liste aller Alchemie-Rezepte findet ihr es.

