Kingdom Come Deliverance 2: Gebiet wechseln (Zurück nach Trosky)

Ihr seid gerade das erste Mal in Kingdom Come Deliverance 2 in Kuttenberg angekommen und fragt euch, wie ihr wieder zurück nach Trosky kommen könnt? Dann müsst ihr die Karawane nutzen. Wie der Gebietswechsel genau funktioniert, erfahrt ihr hier.

Wie kommt ihr zurück nach Trosky?

Nach Abschluss der 14. Hauptquest "Wenn man vom Teufel spricht" könnt ihr euch frei in der zweiten großen Region Kuttenberg bewegen. Aber falls ihr noch etwas in Trosky erledigen wollt, ist das kein Problem, denn mit der Karawane könnt ihr jederzeit die Gebiete wechseln.

Jeweils in Trosky und Kuttenberg gibt es dafür eine Kutscherstation, bei der ihr die Schnellreise zwischen den Gebieten antreten könnt. Sie werden mit einem roten Kutschensymbol auf der Karte markiert, allerdings erst, wenn ihr sie entdeckt habt. In Kuttenberg findet ihr die Karawane westlich von Sukdol am Wegesrand. In Trosky steht sie südöstlich von Troskowitz bei Schdiar.

Den Kutscher, der euch zurück nach Trosky bringt, findet ihr an dieser Stelle in Kuttenberg. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Den Kutscher, der euch zurück nach Kuttenberg bringt, findet ihr an dieser Stelle in Trosky. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

So könnt ihr Gebiete wechseln

Sprecht bei der Karawane mit dem Kutscher-NPC. Wählt die Option aus, dass ihr zurück nach Trosky/Kuttenberg wollt. Bezahlt die Reisekosten. Sie betragen immer 200 Groschen. Bestätigt, dass ihr bereits seid. Nach einem Ladebildschirm ist der Gebietswechsel vollzogen.

Wo ihr den Gebietswechsel in Kuttenberg genau machen könnt, zeigen wir euch auch noch einmal im folgenden Video:

Tipps für den Gebietswechsel

Wann immer ihr den Kutscher ansprecht, wird ein Spielstand angelegt . Selbst wenn ihr die Reise dann doch nicht macht, wird gespeichert. Eine gute Alternative zum Einsatz von Retterschnaps.

. Selbst wenn ihr die Reise dann doch nicht macht, wird gespeichert. Eine gute Alternative zum Einsatz von Retterschnaps. Ihr könnt euch das Geld vom Kutscher auch einfach wieder per Taschendiebstahl zurückholen . Sagt ihm einfach, dass ihr noch etwas erledigen müsst, klaut euch das Geld zurück und sprecht ihn dann erneut an und sagt, dass ihr bereit seid.

. Sagt ihm einfach, dass ihr noch etwas erledigen müsst, klaut euch das Geld zurück und sprecht ihn dann erneut an und sagt, dass ihr bereit seid. Vor einem Gebietswechsel bieten sich ausgiebige Diebestouren an. Raubt nachts alle lukrativen Orte aus und sprecht im Morgengrauen den Kutscher an, um das Gebiet zu wechseln. Die Fahndung folgt euch nicht in die andere Region.

In unserer Komplettlösung samt Tipps bekommt ihr eine Übersicht aller Guides und findet Hilfestellungen zu allen Aspekten von KCD 2.

