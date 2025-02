Kingdom Come Deliverance 2: Dietriche finden, herstellen und kaufen

Um den ganzen wertvollen Loot in Kingdom Come Deliverance 2 aus Truhen zu stibitzen und verschlossene Türen aufzusperren, benötigt ihr immer mal wieder Dietriche. Wo ihr schnell Dietriche finden könnt, sie kauft oder gar selber herstellt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Schnell 23 Dietriche finden

Sobald ihr euch nach der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" frei in Trosky bewegen könnt, könnt ihr euch schnell und ohne Probleme 23 Dietriche auf einen Schlag besorgen. Sprecht zuerst mit Bara in der Dorfmitte von Troskowitz. Erschöpft alle Dialoge mit ihr, dann gibt sie euch den ersten Dietrich.

Begebt euch danach zum interessanten Ort "Verlassenes Gebäude" südlich von Troskowitz. Auf dem Dachboden, den ihr über die Leiter außen erreichen könnt, steht eine verschlossene Kiste. Den Schlüssel dafür findet ihr im Erdgeschoss in einem Krug neben dem Bücherregal am Boden. Achtet auf die zwei wilden Hunde vor dem Haus, ihr könnt schnell an ihnen vorbeilaufen und müsst sie nicht bekämpfen. Mit dem Schlüssel öffnet ihr die Kiste und bekommt so 11 weitere Dietriche. Im Video unterhalb zeigen wir euch den genauen Fundort:

Kingdom Come Deliverance 2: Fundort für 11 Dietriche



Noch einmal 11 Dietriche bekommt ihr bei der Mühle von Müller Kreyzl in Niedersemin im Südwesten der Region. Eine Questmarkierung sollte euch den genauen Ort kennzeichnen. Im Stall der Mühle könnt ihr in einer Ecke eine leicht verschlossene Kiste mit vier Dietrichen auf dem Tisch links daneben finden. Knackt die Kiste mit einem Dietrich, um die restlichen sieben Dietriche einzusacken. Ihr könnt auch erst die Nebenquest "Materia Prima" beim Müller beginnen, dann werden euch die Kiste und die Dietriche als Questschritt markiert.

Bei der Mühle von Niedersemin bekommt ihr 11 weitere Dietriche. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Übrigens: Wenn ihr Probleme mit dem Minispiel habt oder das Schlossknacken schnell leveln wollt, schaut in den verlinkten Guide.

Dietriche herstellen

Dietriche lassen sich in KCD 2 sogar selber herstellen. Dafür müsst ihr allerdings erst Stufe 12 in der Fertigkeit "Handwerk" erreichen. Ihr könnt dann den Perk "Schlossschmiede" freischalten. Wann immer ihr daraufhin eine Waffe mit Alteisen an der Schmiede herstellt, bekommt ihr als Nebenprodukt ein bis drei Dietriche heraus.

Dietriche kaufen

Dietriche könnt ihr oft auch bei Händlern und Schmieden kaufen. Der Händler im nordwestlichen Haus in Troskowitz zum Beispiel hat drei Dietriche für je 12 Groschen im Angebot. Sein Warenangebot erneuert sich alle paar Tage wieder, sodass ihr regelmäßig bei ihm Dietriche kaufen könnt.

