Kingdom Come Deliverance 2: Der weiße Rehbock (Hirschleder Jäger oder Schinder geben?)

Im Auftrag "Der weiße Rehbock" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr einen Wilderer finden, der einen seltenen weißen Rehbock getötet hat. Wo ihr das Wildererlager findet und ob ihr eher Jäger Dobrosch oder dem Schinder helfen solltet, erfahrt ihr in unserer Lösung.

Mit Jäger und Schinder sprechen

Sprecht mit Jägersmann Dobrosch in Sukdol. Ihr sollte einen Wilderer finden, der einen seltenen weißen Rehbock getötet hat. Der Suchbereich ist sehr weitläufig nordwestlich markiert. Sprecht daher erst mit dem markierten Schinder bei der Kapelle, da er etwas über die Wilderer wissen soll. Ihr könnt ihn für 200 Groschen bestechen oder ihn mit Redekunst überzeugen, den Standort der Wilderer zu konkretisieren. Zudem bietet er euch an, das Fell des weißen Rehbocks von euch abzukaufen, solltet ihr es finden.

Wildererlager finden

Das Wildererlager findet ihr entlang des Flusses im Suchbereich. Neben dem Anführer Rot Mach gibt es nur noch zwei andere Wilderer im Lager, von denen einer sogar schläft. Ihr könnt sie heimlich nacheinander meucheln und sie looten, um insgesamt 3-mal den „Eichhörnchenschwanz eines Wilderers“ zu bekommen, den ihr dem Jägersmann als Beweis für getötete Wilderer bringen könnt.

Das Wildererlager befindet sich genau an dieser Stelle im Suchbereich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Von Rot Mach erbeutet ihr zudem „Machs Truhenschlüssel“. Mit diesem könnt ihr die Truhe in der Hütte öffnen. Darin findet ihr den Questgegenstand „Weißes Hirschleder“. Zudem liegt in der Kiste die Wildererkarte. Diese markiert euch weitere Jagdgebiete in der Umgebung.

Weißes Hirschleder Jäger oder Schinder geben?

Ihr könnt nun entscheiden, ob ihr das Hirschleder dem Jägersmann übergebt oder es beim Schinder verkauft. Letzterer gibt euch dafür 225 Groschen. Die Belohnung vom Jägersmann ist allerdings besser. Zwar gibt er euch nur 150 Groschen für das Hirschleder, allerdings gibt er euch weitere 100 Groschen für jeden Eichhörnchenschwanz der Wilderer. Insgesamt könnt ihr bei ihm also bis zu 450 Groschen mit dem Auftrag verdienen.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

