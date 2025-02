Kingdom Come Deliverance 2: Der Donnerkeil (Kona oder Thomlin helfen?)

In der Nebenquest "Der Donnerkeil" von Kingdom Come Deliverance 2 begebt ihr euch für Kona auf die Suche nach einem magischen Gegenstand, der alle Leiden lindern soll. Wo ihr den Donnerkeil finden könnt und die Quest bestmöglich löst, erfahrt ihr hier.

Mit Kona in Grund sprechen

Sprecht mit Kona im Dorf Grund. Sie möchte, dass ihr ihr einen Donnerkeil bringt, damit dessen magische Kraft ihr bei ihren Problemen helfen kann. Thomas Bruthans aus dem westlichen Nachbardorf Horschan besitzt einen solchen Donnerkeil, den er in einem Faustkampf als Wetteinsatz benutzen würde.

Mit Thomas Bruthans sprechen

Thomas wird zunächst so tun, als wäre sein Donnerkeil echt, mit genug Punkten in Redekunst und Wissenschaft könnt ihr euch seinen Donnerkeil aber zeigen lassen und als Fälschung enttarnen. Er wird euch dann an Peter und Hensel in Raborsch weiter westlich verweisen, die mehr über den echten Donnerkeil wissen sollen.

Heerlager finden

Dort angekommen, trefft ihr allerdings nur Peter an. Er und Hensel hatten Thomlins Stein wirklich gestohlen, damit er ihnen im Kampf gegen die Soldaten im Umland Glück bringt. Allerdings ging das nach hinten los und Hensel wurde samt Stein gefangen genommen. Ihr müsst nun das Heerlager im Suchbereich östlich finden und möglichst nicht nur den Stein wiederbeschaffen, sondern auch Hensel retten.

An dieser Stelle im Suchbereich findet ihr das Heerlager und Hensel. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das Lager ist entlang des Flusses bei einer alten Mühle schnell gefunden. Wenn ihr euch der Wache am Eingang nähert, sprecht sie aus der Entfernung an und sagt, dass ihr mit Andreas Widderkopf, dem Anführer sprechen wollt. Bei Andreas selbst habt ihr dann drei verschiedene Möglichkeiten, an Hensel heranzukommen.

Zahlt ihm 1.000 Groschen, damit er euch Hensel ausliefert.

Mit hohen Werten in „Dominieren“ oder „Einschüchtern“ könnt ihr ihn überreden, euch Hensel zu übergeben.

könnt ihr ihn überreden, euch Hensel zu übergeben. Ihr könnt auch ganz auf Diplomatie pfeifen und direkt in den Kampf gegen Andreas und seine Bande gehen. Aber Vorsicht: Es gibt insgesamt sechs Feinde im Lager und besonders Andreas ist gut gepanzert.

Andreas' Waffe bekommen (Widderhammer)

Beachtet außerdem, dass Andreas die einzigartige Waffe „Widderhammer“ besitzt. Wenn ihr diese haben wollt, müsst ihr ihn töten. Am cleversten ist es, ihn erst mit Redekunst zu überzeugen, euch Hensel zu geben. Schleicht euch dann nach dem Gespräch direkt hinter ihn und meuchelt ihn mit einem Dolch.

Tragt ihn dann in das Zelt hinter euch, dann merken die anderen Soldaten nichts. Nun könnt ihr ihn in Ruhe looten. Alle anderen Soldaten haben nicht wirklich nennenswerte Beute, aber ihr könnt sie natürlich auch heimlich nacheinander ausschalten.

Hensel finden und befreien

Hensel findet ihr schließlich gefesselt im nordöstlichsten Zelt des Lagers. Bindet ihn los und sprecht dann mit ihm. Er erzählt euch, dass Andreas den Donnerkeil einer Frau namens Mlada in Sukdol verkauft hat. Dort erscheint nun der nächste Questmarker.

In dieser Hütte ist Hensel gefesselt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Hensel berichtet euch zudem von einem Versteck, wo Andreas einen Teil seiner Beute aufbewahrt. Dabei handelt es sich um einen Krug in einer Felsspalte nahe dem interessanten Ort „Zwei tote Bäume“. Ihr findet darin 348 Groschen.

Das Geldversteck, von dem Hensel sprach, findet ihr an dieser Stelle. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit Mlada sprechen

Mlada will euch den Donnerkeil nicht geben, da sie ihn gekauft hat, um ihren kranken Mann Peter zu heilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachhaken und ihr anbieten, Peter im Austausch für den Donnerkeil zu heilen. Dadurch startet parallel der Auftrag „Primum Nil Nocere“. Ihr könnt das aber auch einfach ignorieren und ihr per Taschendiebstahl den Donnerkeil abnehmen.

Per Taschendiebstahl bekommt ihr den Donnerkeil am einfachsten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Donnerkeil Thomlin oder Kona geben?

Sobald ihr den Donnerkeil habt, könnt ihr entscheiden, was ihr mit ihm machen wollt. Es gibt drei unterschiedliche Optionen:

Thomlin den Donnerkeil geben: Er gibt euch wahlweise 150 Groschen oder einen Boost für eure Faustkampf-Fertigkeit.

Er gibt euch wahlweise 150 Groschen oder einen Boost für eure Faustkampf-Fertigkeit. Kona den Donnerkeil geben: Sie gibt euch 100 Groschen und das Alchemie-Rezept für Wasser der Lethe (Lässt euch Skill-Punkte neu verteilen). Zusätzlich erhaltet ihr einen Rabatt beim Pferdehändler in Grund und der Schmied Zdimir kann euch nun Handwerk (Geselle) für 1.500 Groschen lehren.

Sie gibt euch 100 Groschen und das Alchemie-Rezept für Wasser der Lethe (Lässt euch Skill-Punkte neu verteilen). Zusätzlich erhaltet ihr einen Rabatt beim Pferdehändler in Grund und der Schmied Zdimir kann euch nun Handwerk (Geselle) für 1.500 Groschen lehren. Den Donnerkeil behalten: Ihr könnt Kona oder Thomlin sagen, dass ihr den Donnerkeil für euch behaltet. Dadurch verliert ihr jeweils Ruf bei der Person, sonst gibt es aber keine negativen Konsequenzen. Die Quest wird auch bei dieser Entscheidung erfolgreich beendet. Der Donnerkeil ist ein einzigartiger Gegenstand und wiegt nichts. Er soll euch Glück bringen, aber ob und welche Einflüsse er genau im Spielverlauf haben kann, können wir nicht sagen.

Tipp: Das beste Ergebnis erzielt ihr, indem ihr Kona den Donnerkeil gebt, da ihre Belohnungen besser sind. Nach der Quest könnt ihr Kona den Donnerkeil dann per Taschendiebstahl direkt wieder klauen. Auf diese Weise bekommt ihr alles.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

