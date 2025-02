Kingdom Come Deliverance 2: Das Schwert und die Feder (13. Hauptquest)

In der Hauptquest "Das Schwert und die Feder" kommt ihr gemeinsam mit Katharina und Zizka in der Region von Kuttenberg an. Hier müsst ihr euch auf die Suche nach Hynek von Kunstadt begeben, der auch als der Knochenteufel bekannt ist. Er soll euch dabei helfen, Hans Capon aus der Gefangenschaft von Otto von Bergow zu befreien.

Ankunft in Kuttenberg

Ihr reitet zunächst hinter Katherina und Zizka im Wagen hinterher und erblickt erstmals die Landschaft von Kuttenberg. In Sukdol angekommen, trefft ihr aber nicht auf den Knochenteufel, sondern Markgraf Jobst. Zunächst dürft ihr das Lager nicht verlassen und nehmt stattdessen mit Herrn Pisek, Zizka und Katherina am Abendessen teil. Folgt ihnen zum gedeckten Tisch.

Sukdol ist eure erste Basis in Kuttenberg. (© Screenshot GIGA)

Vor dem Schlafengehen baden gehen

Nach dem längeren Gespräch knurrt euch der Magen, also haut euch erstmal was hinter die Kiemen. Ihr bekommt von Pisek auch ein Zimmer zugewiesen. Bevor ihr euch dorthin begebt, könnt ihr optional noch ein Bad nehmen. Sprecht dazu mit der Magd im Badehaus unten im Innenhof. Begebt euch dann zu euren Gemächern und sortiert erstmal euer Inventar, denn ihr findet hier auch eine Lagerkiste und könnt alle Gegenstände aus der vorherigen Quest "Sturm" hier ablegen.

Übungskampf gewinnen

Legt euch dann ins Bett zum Schlafen. Nach einem weiteren Traum werdet ihr von Magd Zuzana geweckt. Begebt euch zum Innenhof und sprecht mit Katharina beim Kampfring, die gerade mit Hauptmann Frenzl redet. Nehmt sein Angebot für einen Übungskampf an. Wer den ersten Treffer in diesem Kampf erlangt, gewinnt das Duell. Als Belohnung bekommt ihr dafür von Katharina die verzierte Kriegsarmbrust, die zu den besten Waffen gehört.

Mit Markgraf Jobst sprechen

In einer anderen Ecke des Innenhofs trefft ihr auf Zizka. Sprecht mit ihm und begebt euch dann zum Esszimmer, um mit Markgraf Jobst zu sprechen. Wenn ihr über hohe Redekunst verfügt, könnt ihr ihm verschweigen, dass Liechtenstein im Veröhr duch Istvan verraten wurde. Anschließend endet die Quest und ihr macht euch mit Zizka auf, den Knochenteufel zu suchen.

