Kingdom Come Deliverance 2: Das Beste kommt zum Schluss

Mit dem Auftrag "Das Beste kommt zum Schluss" in Kingdom Come Deliverance 2 finden die Faustkämpfe in Trosky ihren Höhepunkt. Wo ihr den Großmeister findet und ihn besiegt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Großmeister von Trosky finden

Nach Abschluss von „Nahkampf an der Mühle“ und „Wein, Weib und Blut“ startet dieser Auftrag, bei dem ihr den Großmeister von Trosky finden sollt. Sein Standort wird euch auf der Karte im Wald von Kopania markiert. Dort trefft ihr auf Kräuterkundler Barnabus, den ihr nach etwas Überzeugungsarbeit dazu bringen könnt, gegen euch zu kämpfen.

Barnabas lebt zurückgezogen im Norden von Trosky. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Achtung: Ihr habt für diesen Kampf nur einen Versuch! Da ihr Barnabus besiegen müsst, um mit "Heinrich, die Eisenfaust" eine der Trophäen und Erfolge freizuschalten, muss es klappen, sonst verpasst ihr den Erfolg. Opfert also am besten vorher einen Retterschnaps und speichert das Spiel. Alternativ könnt ihr die "Speichern & Zurück ins Menü"-Option im Pausemenü nutzen, um einen Spielstand anzulegen.

Mit Barnabas sprechen

Nach dem Sieg lernt ihr den "Ellbogenangriff von unten" als Belohnung. Willigt anschließend ein, mit Barnabus zu trinken, denn dies heilt euch auch wieder komplett. In der nächsten Szene könnt ihr darüber hinaus noch weiter mit ihm reden und den wahren Grund herausfinden, warum er so zurückgezogen lebt. Der Redekunst-Check „Beeindrucken“ hat die beste Chance, es aus ihm herauskitzeln.

Er markiert euch auch ein feindliches Lager mit Beute in der Nähe, wenn ihr seine Dialoge erschöpft. Dort lauern zwei Banditen, aber auch eine wertvolle Kiste, in der ihr unter anderem die Stangenwaffe Glaife finden könnt.

Belohnungen nach der Quest

Nach Ende der Quest steht euch Barnabus als Händler und Lehrer für Fertigkeiten zur Verfügung. In seinem Kräutergarten könnt ihr zudem seltene Kräuter pflücken. Sofern euch Diebstahl nichts ausmacht, könnt ihr außerdem die alte Schlachtfeld-Armbrust aus dem Hinterzimmer klauen.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

