Kingdom Come Deliverance 2: Das Fest (Gestorben wird später)

In die 20. Hauptquest „Das Fest“ von Kingdom Come Deliverance 2 startet ihr mit einer rauschenden Feier. Doch diese wird schon bald jäh unterbrochen und ihr müsst mit Pater Godwin schnell handeln, um euren Bruder und somit auch das Achievement "Gestorben wird später" freizuschalten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Feiere mit den Gästen (Optional)

Ihr startet in der Rolle von Pater Godwin und seid schon stark angetrunken. Bevor ihr euch der Hauptaufgabe widmet und mit Liechtenstein redet, könnt ihr etwas mit den anderen Gästen feiern.

Walchelin Brabant: Er steht zu Beginn direkt neben euch und ihr könnt mit ihm über Wein reden.

Er steht zu Beginn direkt neben euch und ihr könnt mit ihm über Wein reden. Knochenteufel: Er sitzt im Innenhof am Lagerfeuer und ihr könnt ihn zu einem Würfelspiel herausfordern. Wenn ihr die Option „Wie wär’s, wenn wir um etwas anderes spielen?“ wählt, könnt ihr eine Karotte von ihm als Preis erhalten. Ihr könnt ihn anschließend nochmal ansprechen und ihm diesen „tollen“ Preis zurückgeben.

Er sitzt im Innenhof am Lagerfeuer und ihr könnt ihn zu einem Würfelspiel herausfordern. Wenn ihr die Option „Wie wär’s, wenn wir um etwas anderes spielen?“ wählt, könnt ihr eine Karotte von ihm als Preis erhalten. Ihr könnt ihn anschließend nochmal ansprechen und ihm diesen „tollen“ Preis zurückgeben. Botschek von Kunstadt: Er steht in einer Ecke des Hofs und spricht mit Anna von Waldstein über die bevorstehende Hochzeit seiner Nichte.

Anzeige

Sprich mit Liechtenstein

Geht zurück in den zweiten Stock und sprecht mit Liechtenstein. Er will, dass ihr Nachschub aus dem Weinkeller holt.

Besorge einen Krug voller Wein

Geht über die Treppen hinunter ins erste Stockwerk und hier weiter die Treppen in den Weinkeller runter. Hinten im Raum stehen auf dem Tisch zwei Karaffen für Rotwein und Weißwein. Es spielt keine Rolle, welchen ihr nehmt. Sobald ihr wieder die Treppen wieder hochgeht, startet eine Zwischensequenz und die Festung wird angegriffen.

Anzeige

Geht in den ersten Stock und dann geradezu in den Weinkeller hinunter, um die Weinkaraffen zu finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bruder beschützen und Trophäe „Gestorben wird später“ freischalten

Sobald ihr die Kontrolle über Godwin habt, müsst ihr euch in den Kampf auf den Hof stürzen. Euer Hauptaugenmerk sollte hier auf Godwins Bruder Christopher Oderin liegen, der in der rechten Ecke des Hofes kämpft und gut an seiner grünen Kleidung zu erkennen ist. Um mit „Gestorben wird später“ eine der verpassbaren Trophäen und Erfolge freizuschalten, darf Christopher während der Schlacht nicht sterben!

Christopher kämpft zu Beginn direkt rechts in der Ecke des Hofs. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Konzentriert euch also auf seine Verteidigung und greift Feinde, die gegen Christopher kämpfen, von hinten an. Nach einiger Zeit wechselt die Szene dann zu Heinrich, der gerade in Raborsch ankommt. Ihr spielt fortan wieder in seiner Rolle.

Anzeige

Hinweis: Heinrich trägt immer noch seine Dienerkleidung aus der vorherigen Quest "Das Königsgambit". Legt diese ab und wechselt zu eurer besten Rüstung und Waffen.

Reitet zum Eingang der Festung und steigt vom Pferd. Lauft direkt in den Hof und schaut, wo Christopher gerade kämpft. Verteidigt ihn und besiegt alle Feinde, die ihm gefährlich werden könnten. Sind alle Feinde besiegt, ist der Angriff überstanden und ihr schaltet das Achievement frei. Im Video unten seht ihr auch noch einmal, wie ihr Christopher retten könnt.

Kingdom Come Deliverance 2: Trophäe "Gestorben wird später" freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Finde heraus, was geschehen ist

Sprecht anschließend mit Godwin, Zizka und dem Knochenteufel und erschöpft alle Dialoge. Beachtet, dass es bei dieser Schlacht Verluste gibt, die ihr nicht verhindern könnt. Anna von Waldheim stirbt immer, egal wie schnell ihr alle Feinde besiegt.

Leichen fleddern und Beute looten (Optional)

Nach dem Gespräch könnt ihr euch frei in Raborsch bewegen und euch ungeniert der Leichenfledderei hingeben, wenn ihr wollt. Dabei wird euch keiner schief angucken. Es lohnt sich, alle Leichen zu checken. Viele tragen sehr gute Waffen und Rüstungen in Gold-Qualität bei sich. Ihr findet auch Schmuck, Groschen, Würfel und Goldmarken bei einigen Leichen. Ein Highlight ist der Ritterschild des Herrn Ruthard. Dieser liegt auf dem Klo im obersten Stockwerk in dem Zimmer, wo Christopher Oderin behandelt wird.

Anzeige

Im Schlafzimmer des obersten Stockwerks könnt ihr das Ritterschild des Herrn Ruthard finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Informiere Samu und Liechtenstein über die Gefahr für die Juden in Kuttenberg

Sprecht im obersten Stockwerk zunächst mit Samuel und erschöpft alle Dialoge. Dabei berichtet er Heinrich von dessen Verdacht, dass Martin sein Vater ist. Geht dann wieder hinunter in den Hof und sprecht mit Liechtenstein. Er gibt euch 175 Groschen als Belohnung. Erschöpft alle weiteren Dialoge, um die Quest zu beenden.

Weiter geht es mit der 21. Hauptquest "Exodus"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

Beweise Dein Gaming-Wissen: Erkennst du all diese Logos?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.