Kingdom Come Deliverance 2: Das Königsgambit (Ratsherrn richtig bedienen)

In der 19. Hauptquest „Königsgambit“ von Kingdom Come Deliverance 2 bekommt ihr einen Spezialauftrag. Heinrich soll eine Sitzung des Stadtrats in Kuttenberg mit König Sigismund infiltrieren

Finde vom Münzbeamten Vavak heraus, wie du zum Stadtrat gelangst

Begebt euch zunächst zu Vavak, dessen Standort euch in einem der Häuser in Kuttenberg markiert wird. Geht durch die Vordertür und gebt dann der Wache neben der nächsten Tür Bescheid, damit sie euch durchlässt. Lauft weiter durch bis zum letzten Zimmer und hier die Treppen nach oben zu Vavaks Büro.

Zu Vavak gelangt ihr durch diesen Zugang zum Haus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Erschöpft alle Dialoge mit ihm und wählt den Skill-Check „Wie wär’s mit ein paar Groschen“ (Redekunst/Schwer), um euch bei Erfolg 65 Groschen extra zu verdienen. Fragt ihn dann über die Bedienung während der Sitzung aus. Eure Aufgabe ist es, die Rolle des Dieners einzunehmen.

Zertifikat und Kleidung der königlichen Bedienung beschaffen

Ihr müsst nun mit Franz Kuldan sprechen, dessen Standort euch mit einem „C“ auf der Karte markiert wird. Tagsüber ist er auf dem Markt anzutreffen und abends treibt er sich in der Schenke herum. Er trägt grüne Kleidung.

Franz steht tagsüber auf dem Markt herum. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wichtiger Hinweis: Bevor ihr mit ihm sprecht, zieht euch am besten eure beste Rüstung mit hohen Charisma-Werten an. Dies hilft euch bei den Skill-Checks bei Franz.

Sagt Franz, dass ihr seine Aufgabe übernehmen wollt. Anschließend müsst ihr einen von zwei Skill-Checks bestehen, damit er euch Zertifikat und Kleidung überlässt. Mit einer Rüstung ist der Auftreten-Check (Mittel) relativ leicht zu bestehen. Den Redekunst-Check (Schwer) solltet ihr nur bei hoher Redekunst wählen.

Wenn die Checks scheitern sollten, könnt ihr die Gegenstände für 1.000 Groschen bei ihm kaufen. Alternativ könnt ihr ihm die Sachen per Taschendiebstahl klauen oder ihr haut ihn nachts in einer dunklen Ecke um und beschafft euch die Items so.

Melde dich zum Dienst

Bevor ihr nun mit Schreiber Majordomus bei der Markierung sprecht, zieht in eurem Inventar die Dienerkleidung an:

Kopf: Kopfbedeckung eines königlichen Dieners

Kopfbedeckung eines königlichen Dieners Oberkörper: Oberbekleidung eines königlichen Dieners

Oberbekleidung eines königlichen Dieners Beine: Hose eines königlichen Dieners

Majordomus sitzt im ersten großen Raum des Rathauses. Sprecht ihn nur mit Dienerkleidung an. (© Screenshot GIGA)

Eure Schuhe könnt ihr anlassen, aber alle anderen Rüstungsgegenstände und vor allem Waffen müsst ihr ablegen. Majordomus wird euch entsprechend durchleuchten. Wählt im Dialog mit ihm folgende Antworten:

Ich bin der neue königliche Diener. Er ist betrunken. Ich lerne gerne. Halte dich bedeckt. Ich verstehe das alles. Ich weiß alles Notwendige. (Auf die Sitzung warten)

Bediene die Ratsherrn von Kuttenberg

Ihr befindet euch nun im Ratssaal und müsst als Diener die Ratsmitglieder mit Wein versorgen. Diese ganze Passage dauert 12 Minuten. Wenn ihr die Bestellungen zu lange ignoriert oder sie falsch ausführt, wird der Vogt irgendwann die Schnauze voll haben und ihr bekommt einen Game-Over-Bildschirm zu sehen. Damit ihr die Weinbestellungen richtig ausführt, beachtet folgende Dinge:

In der Ecke, wo ihr spawnt, steht eine rote und eine weiße Karaffe, jeweils für Rotwein und Weißwein. Die Ratsmitglieder bestellen immer eine der beiden Sorten. Allerdings sagen sie euch die Farbe nicht immer explizit.

M it Klosterwein (oder Abteiwein) ist Rotwein gemeint .

Mit Tokajer ist Weißwein gemeint.

Die Ratsmitglieder werden ihren Arm heben und euch zurufen, was sie möchten. Allerdings ist es bei dem ganzen Durcheinander an Gerede gar nicht so einfach immer alles zu verstehen.

Wann immer eine Bestellung aufgegeben wird, drückt die LB/L1-Taste, damit die entsprechende Person herangezoomt wird. Nehmt dann die entsprechende Karaffe auf und nähert euch der Person. Über das Kontextmenü mit der RB/R1-Taste könnt ihr dann einschenken.

Die einzigen Bestellungen, die ihr ignorieren könnt, sind die von Adam von Zarzitz . Er darf keinen Wein trinken, weil er sonst für Unruhe sorgt. Ihr könnt ihm mit „Das darf ich nicht“ antworten, wenn er etwas bestellt.

. Er darf keinen Wein trinken, weil er sonst für Unruhe sorgt. Ihr könnt ihm mit „Das darf ich nicht“ antworten, wenn er etwas bestellt. Nach einiger Zeit müsst ihr auch Vavak etwas Wein einschenken. Ihr könnt ihn dabei spielerisch provozieren oder bedrohen, wenn ihr wollt.

Seid ihr gut im Stehlen, könnt ihr während der Sitzung die Mitglieder von hinten per Taschendiebstahl um viele Groschen und Schmuck erleichtern.

Zwischendurch werden einige Mitglieder eure Identität hinterfragen. Streitet hier einfach alles ab oder redet euch heraus.

In der Ecke der Ratskammer stehen die Karaffen für Rotwein und Weißwein. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Übergib Vogt Plumel den beschlagnahmten Kelch (Optional)

Nach etwa drei Minuten wird euch Vogt Andreas Plümel zu sich rufen und eine andere Aufgabe geben. Ihr sollt den gestohlenen Kelch vom Schreibtisch in seinem Zimmer holen. Geht die Treppe hoch in den Nebenraum und sammelt ihn ein. Bringt ihn zum Vogt, um die Aufgabe abzuschließen.

Auf dem Schreibtisch des Vogts findet ihr den gestohlenen Kelch. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Seid ihr gut im Stehlen, könnt ihr ihm den Kelch anschließend direkt per Taschendiebstahl wieder klauen. Es ist ein einzigartiger Gegenstand.

Finde Franz Rosenthals Handschuhe (Optional)

Nach weiteren fünf Minuten ruft euch Franz Rosenthal zu sich. Er gibt euch die Aufgabe, seine Handschuhe aus dem Nebenraum zu holen. Sie liegen dort auf dem Gebetsstuhl (Lammlederhandschuhe). Zudem sollt ihr die geflügelten Figuren bei den Wandmalereien zählen. Die richtige Antwort lautet: „Es sind vierundzwanzig.“ Dafür erhaltet ihr ein paar Groschen als Belohnung.

Die gesuchten Lammlederhandschuhe liegen auf dem Gebetsstuhl im Nebenraum. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Auch die Lammlederhandschuhe könnt ihr Rosenthal direkt wieder klauen. Leider könnt ihr sie aber nicht tragen. Es handelt sich um einen reinen Verkaufsgegenstand.

Nach 12 Minuten endet die Szene und König Sigismund trifft zusammen mit Markwart von Aulitz bei der Ratssitzung ein. Die Szene wechselt nun nach Raborsch, wo ihr mal wieder in die Rolle von Pater Godwin schlüpft.

Triff dich mit Brabant

Nach dem ersten Gespräch mit Capon, sollt ihr euch ein bisschen unters Volk mischen. Sprecht zunächst mit Brabant und erschöpft alle Dialoge mit ihm.

Lerne den Rabbi und seinen Begleiter näher kennen

Der Rabbi steht zusammen mit Samuel, den ihr schon aus der Hauptquest „In die Unterwelt“ kennt. Dabei kommt der Verdacht auf, dass Heinrichs Ziehvater Martin eventuell der Vater von Samuel sein könnte.

Sprecht mit Liechtenstein

Nach einer Zwischensequenz spannt euch Liechtenstein für seinen Plan ein, Verbündete für die Mobilisierung gegen Sigismund zu finden. Dafür sollt ihr Haman Alder, Botschek von Kunstadt und Anna von Waldstein überzeugen. Erschöpft alle Dialoge mit Liechtenstein, damit es weitergeht.

Haman Alder überzeugen

Sprecht mit Haman Alder (M-Symbol). Der ist gerade im Gespräch mit Martin Oderin, Godwins Vater. Eure Antworten im Gespräch spielen hier keine Rolle. In jedem Fall taucht Godwins Bruder Christopher auf und fordert euch zum Duell. Auch wenn ihr ablehnt, kommt es dazu, willigt also ein.

Egal, ob ihr das Duell gewinnt oder verliert, sprecht ihr danach mit Christopher. Erschöpft alle Dialoge mit ihm und er sichert euch die Unterstützung seines Vaters zu.

Botschek von Kunstadt überzeugen

Botschek sitzt in der Schenke im ersten Stock an einem der Tische (N-Symbol). Er will seine Nichte Jitka mit dem Sohn eines Adelshaus verheiraten, damit ihr seine Zustimmung bekommt. Egal, wen ihr hier vorschlagt, am Ende wird es auf Hans Capon hinauslaufen.

Bevor ihr darüber mit Hanusch Leipa sprecht, könnt ihr Hans im oberen Stockwerk die frohe Kunde bringen, um einen witzigen Dialog zu hören. Erschöpft alle Dialoge bei Hanusch, der sich begeistert zeigt und besiegelt dann den Deal erneut bei Botschek, um seine Unterstützung zu erhalten.

Anna von Waldstein überzeugen

Anna ist die einzige, deren Position euch nicht markiert wird. Sie sitzt im obersten Stockwerk rechts vom Rabbi und Samuel am Fenster.

Anna sitzt am Fenster neben dem Rabbi und Samuel. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Für ihre Unterstützung sollt ihr Aufzeichnungen in den Satteltaschen am markierten Ort bei den Ställen austauschen. Öffnet die Tür zum Raum auf dem Innenhof neben den Pferden. Dies ist eine Sperrzone und der Stallmeister wird euch eventuell herausschmeißen wollen. Über einen Wissenschaft-Check („Ich warte auf dich, Sünder.“) könnt ihr ihn aber leicht loswerden.

Der gesuchte Sattel liegt in diesem Raum auf dem Tisch. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Interagiert anschließend mit dem Sattel auf dem Tisch, um die Papiere auszutauschen. Kehrt zu Anna zurück, um die Vereinbarung abzuschließen. Danach könnt ihr mit Liechtenstein sprechen. Es folgt eine Zwischensequenz und die Szene wechselt wieder zurück zu Heinrich im Rathaus von Kuttenberg.

Diene König Sigismund von Luxemburg

Nach einer längeren Ratssitzung seid ihr mit Sigismund und Aulitz alleine und müsst weiter Wein servieren. Kommt ihr dem nicht nach oder macht Fehler, fliegt ihr auf und es heißt Game Over. Serviert Sigismund zuerst Abteiwein (Rotwein), wenn er es verlangt. Anschließend wird er erneut Rotwein wollen. Kommt demnach und antwortet ihm mit „Ihm danken“, wenn er auf euer Wohl trinkt.

Beim dritten Mal fordert Aulitz euch auf, Rotwein nachzuschenken. Sigismund korrigiert dies aber und fordert Weißwein. Kommt dem nach und antwortet ihm abschließend mit „Auf den Sieg!“, wenn er mit euch trinken will. Anschließend endet die Quest erfolgreich.