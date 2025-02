Monster Hunter Wilds bricht auf Steam sogar Rekorde von Elden Ring und Baldur’s Gate 3

Seit den frühen Morgenstunden können Fans endlich auf Monster-Jagd gehen. Auf Steam ist Monster Hunter Wilds direkt zum Release auf Rekordkurs.

Schon zum Release fast eine Million Spieler

Als eines der meistgewünschten Spiele auf Steam und diese Wochen auch Anführer der Topseller-Liste, verwundert es kaum, dass Monster Hunter Wilds schon direkt zum Start viele Spieler anlockt. Der Release ist gerade mal ein paar Stunden her, doch das Rollenspiel ist bereits auf Rekordjagd und bahnt sich seinen Weg an die Spitze von Steam.

Laut SteamDB ist der aktuelle Höchststand mit 987.482 gleichzeitig aktiven Spielern gerade einmal zwei Stunden her. (Quelle: SteamDB). Damit schiebt sich das neue Monster Hunter auf Platz 8 der Topliste mit den am meisten gespielten Titeln auf Steam und überholt Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy, New World und Elden Ring. (Quelle: SteamDB).

Als Nächstes gilt es dann, Cyberpunk 2077 einzuholen und damit gleichzeitig die Grenze von einer Million Spielern zu knacken. Bedenkt man, dass das Wochenende vor der Tür steht und Spieler dann tendenziell mehr Zeit zum Spielen haben, sollte diese Marke problemlos erreicht werden können.

Die Steam-Zahlen bilden allerdings nicht den Gesamterfolg von Monster Hunter Wilds ab. Zu den Spielerzahlen auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S gibt es zurzeit jedoch keine Informationen. Die Reihe ist aber traditionell auf den Konsolen zu Hause, es lässt sich also auch hier von einem ähnlich gelungenen Release ausgehen.

Große Serverprobleme hat es zum Start nicht gegeben, ein etwa 15 GB großer Day-One-Patch hat noch ein paar technische Unsauberkeiten gelöst. Ihr dürftet also, falls ihr noch nicht losgelegt habt, am Wochenende sorgenfrei spielen können. Zum Start haben wir noch ein paar nützliche Tipps für euch, die wir gerne vorher gewusst hätten. Ihr sucht noch nach der perfekten Waffe für euren Spielstil? In unserem Guide findet ihr die Antwort.

Erstes Update schon in Planung

Via Steam verriet Publisher Capcom bereits, dass schon im April das erste kostenlose Title Update mit neuen Inhalten erscheinen soll. (Quelle: Steam). Konkrete Angaben gab es dazu bisher nicht, es handelt sich aber auf jeden Fall um ein weiteres Monster und eine neue Form von Social-Hub.

