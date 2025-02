Monster Hunter Wilds: Die besten Waffen für euren Spielstil

Welche ist die beste Waffe in Monster Hunter Wilds? Das kommt ganz auf euren Spielstil an. Egal, ob Anfänger, Veteran oder Fernkämpfer: Für alle Spieler liefern wir hier Empfehlungen für die besten Waffen, damit die nächste Monster-Jagd gelingt.

Alle 14 Waffen in Monster Hunter Wilds

Wie in den Vorgängern MH: World und MH: Rise, gibt es auch in Monster Hunter Wilds 14 verschiedene Waffen. Habt ihr frühere Ableger der Serie gespielt, dürften sie euch bekannt vorkommen.

Großschwert : Sehr langsame Hiebe, die dafür extrem hohen Schaden austeilen. Schränkt eure Mobilität maximal ein.

: Sehr langsame Hiebe, die dafür extrem hohen Schaden austeilen. Schränkt eure Mobilität maximal ein. Langschwert : Große Reichweite mit Fokus auf Kombos und Konter. Ausweichrollen sollten geübt sein.

: Große Reichweite mit Fokus auf Kombos und Konter. Ausweichrollen sollten geübt sein. Schwert & Schild : Eine ausgewogene Waffenkombination für Anfänger mit schnellen Angriffen. Gegenstände könnt ihr mit gezogener Waffe benutzen.

: Eine ausgewogene Waffenkombination für Anfänger mit schnellen Angriffen. Gegenstände könnt ihr mit gezogener Waffe benutzen. Doppelklingen : Sehr schnelle, dafür schwache Angriffsfolgen. Der Dämonenmodus erhöht eure Angriffskraft stark.

: Sehr schnelle, dafür schwache Angriffsfolgen. Der Dämonenmodus erhöht eure Angriffskraft stark. Hammer : Starke Waffe mit moderater Mobilität, die Monster mit Kopftreffern betäuben kann – Bonk!

: Starke Waffe mit moderater Mobilität, die Monster mit Kopftreffern betäuben kann – Bonk! Jagdhorn : Teilt kräftige Schläge aus und dient euch als Unterstützungswaffe mit Buffs für das gesamte Team.

: Teilt kräftige Schläge aus und dient euch als Unterstützungswaffe mit Buffs für das gesamte Team. Lanze : Waffe für einen defensiven Spielstil. Punktet mit mächtigem Schild fürs Blocken und Präzisionsangriffen.

: Waffe für einen defensiven Spielstil. Punktet mit mächtigem Schild fürs Blocken und Präzisionsangriffen. Gewehrlanze : Große Reichweite mit eingebauter Kanone für explosiven Schaden.

: Große Reichweite mit eingebauter Kanone für explosiven Schaden. Morph-Axt : Ermöglicht den Wechsel zwischen einer Axt mit hoher Reichweite und einem Schwert mit erhöhter Mobilität.

: Ermöglicht den Wechsel zwischen einer Axt mit hoher Reichweite und einem Schwert mit erhöhter Mobilität. Energieklinge : Nutzt diese Waffe als Schwert & Schild oder wechselt in die Axt-Form, um mit aufgeladenen Angriffen hohen Schaden auszuteilen.

: Nutzt diese Waffe als Schwert & Schild oder wechselt in die Axt-Form, um mit aufgeladenen Angriffen hohen Schaden auszuteilen. Insektenglefe : Waffe mit hoher Mobilität und Fokus auf artistische Luftangriffe. Ein Kinsekt verstärkt euch und kann angepasst werden.

: Waffe mit hoher Mobilität und Fokus auf artistische Luftangriffe. Ein Kinsekt verstärkt euch und kann angepasst werden. Leichtes Bogengewehr : Bewegliche Fernkampfwaffe, die schnelles Schießen ermöglicht. Spezialmunition sorgt für Elementarschaden.

: Bewegliche Fernkampfwaffe, die schnelles Schießen ermöglicht. Spezialmunition sorgt für Elementarschaden. Schweres Bogengewehr : Hoher Schaden, dafür sehr geringe Mobilität. Verschiedene Munitionsarten erlauben taktische Anpassungen.

: Hoher Schaden, dafür sehr geringe Mobilität. Verschiedene Munitionsarten erlauben taktische Anpassungen. Bogen: Flexible Fernkampfwaffe mit moderatem Schaden aus großen Distanzen. Mithilfe von Beschichtungen könnt ihr die Geschosse verändern.

Zu Beginn des Spiels könnt ihr ein Waffen-Quiz absolvieren und erhaltet dadurch eine Empfehlung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gibt es die beste Waffe überhaupt?

Ja und nein. Jede der 14 Waffen kann in den Händen eines geübten Jägers tödlich sein. Nur ein Beispiel: Es ergibt wenig Sinn mit dem Jagdhorn im Gepäck loszustürmen, wenn ihr hauptsächlich alleine Monster erjagt. Dann schöpft ihr das volle Potenzial in Form von Buffs für verbündete Spieler nämlich nicht aus.

Spielt ihr lieber offensiv und agil, sind Doppelklingen oder Schwert & Schild die bessere Wahl. Ist euch Mobilität weniger wichtig, könnt ihr mit dem Großschwert oder schwerem Bogengewehr Spaß haben.

In Monster Hunter Wilds könnt ihr nicht nur eine Zweitwaffe mitführen – zu Beginn erwartet euch zudem ein Test bei Alma, der euch eine passende Waffe vorschlägt.

Die beste Waffe für Anfänger

Seid ihr neu in der Welt von Monster Hunter, wird euch die Auswahl an Waffen vermutlich leicht erschlagen. Habt ihr den Waffen-Test bei Alma gemacht, könnt ihr trotzdem alle anderen Werkzeuge an einer Attrappe ausprobieren.

Die beste Waffe für Anfänger dürften Schwert & Schild sein. Diese Waffenkombination ist besonders vielseitig und bietet euch eine hohe Mobilität. Während ihr mit dem Schwert schnelle mittelstarke Hiebe austeilt, könnt ihr auch den Schild für schwere Attacken schwingen. Der Schild schützt euch außerdem vor leichten Angriffen.

Die Waffen könnt ihr jederzeit wechseln, daher solltet ihr einige davon mal ausprobieren. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Was Schwert & Schild besonders für Neulinge attraktiv macht, ist die Fähigkeit, Gegenstände auch mit gezogener Waffe benutzen zu können. Leuchtet eure Gesundheitsanzeige rot und ihr wollt euch mit einem köstlichen Trank retten, müsst ihr die Waffe nicht erst einstecken – das erspart euch wertvolle Sekunden und überfordert euch in hitzigen Situationen nicht.

Wollt ihr als Anfänger trotzdem eine schwere Waffe nutzen, ist der Hammer eine gute Alternative. Dieser kann Monster betäuben, wenn ihr wiederholt Kopftreffer landet.

Neben hohem Schaden bietet der Hammer vergleichsweise einfache und schnelle Möglichkeiten zur Neupositionierung, außerdem könnt ihr Teile des Monsters leicht brechen und dadurch bessere Beute abstauben.

Die beste Waffe für Veteranen

Seid ihr ein wahrer Monster-Hunter-Veteran, werdet ihr die für euch beste Waffe vermutlich schon gefunden haben. Wollt ihr dennoch etwas Neues ausprobieren, solltet ihr der Energieklinge eine Chance geben.

Die Energieklinge erfordert Geduld und Training – doch das lohnt sich! (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zwar ist die Energieklinge sehr technisch veranlagt, doch für erfahrene Spieler wird es sich durchaus lohnen, die mächtigen Kombos und Finisher zu erlernen. Mit Phiolen verstärkt ihr Angriffe und erzielt eine der höchsten DPS (Schaden pro Sekunde) im Spiel.

Alternativ ist das Jagdhorn zu empfehlen – eine Waffe, die von vielen frühzeitig als Unterstützerwaffe stigmatisiert wird. Das Jagdhorn eignet sich, ähnlich wie der Hammer, perfekt für Betäubungsschaden und das Brechen von Teilen.

Zudem könnt ihr euch und verbündete Jäger durch Melodien verstärken. Eilt ihr als erfahrener Jäger gern zur Hilfe, macht ihr mit dieser Waffe jedes starke Team noch besser. In keinem großen Jägertrupp sollte ein Jagdhorn fehlen.

Die beste Waffe für Fernkämpfer

Der Bogen bietet eine gute Balance aus Mobilität und Schaden. Dabei ist die Fernkampfwaffe im Vergleich zum leichten oder schweren Bogengewehr leicht zu handhaben.

Es gibt insgesamt drei Fernkampf- bzw. Schusswaffen. Der Bogen bietet die beste Balance. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mithilfe der Beschichtungen passt ihr eure Munition an Gebiete oder Monsterjagden an und seid damit besonders vielseitig. Weicht ihr einem Angriff in letzter Sekunde perfekt aus, könnt ihr neuerdings eure Ausdauer regenerieren. Generell bietet sich der Bogen perfekt als Zweitwaffe an.

Wer etwas geübter ist und vor allem die Movesets der Monster bis ins Detail studiert, kann als Alternative zum schweren Bogengewehr greifen.“ Damit seid ihr viel weniger beweglich, dafür teilt ihr mehr Schaden aus.

Die beste Kombination aus Erst- und Zweitwaffe

Monster Hunter Wilds erlaubt es euch, in der Tasche eures Reittieres eine Zweitwaffe mitzuführen. Falls ihr euch fragt, welche Waffenkombination die beste ist, ist die Lösung recht einfach.

So lohnt es sich zum Beispiel, eine Waffe für den Nahkampf wie das Großschwert oder den Hammer einzupacken und als Sekundärwaffe eine Fernkampfwaffe wie den Bogen oder eines der Bogengewehre.

Auch nützlich kann die Waffenkombination aus einer langsamen, schweren und einer schnellen, leichten Waffe sein. Das Langschwert oder das Jagdhorn lässt sich prima mit den Doppelklingen oder Schwert & Schild kombinieren.

Natürlich könnt ihr auch zwei Varianten einer Waffe mitnehmen. Das bietet sich an, wenn ihr die Elementarschwächen von Monstern ausnutzen wollt.