Monster Hunter Wilds: Goldenfisch fangen („Die Suche nach dem Goldenfisch“)

In Monster Hunter Wilds schickt euch Kanya auf ein paar Angel-Quests. So sollt ihr zum Beispiel einen Goldenfisch fangen, der sich bevorzugt in dunklen Gebieten aufhält. Hier findet ihr diesen Fisch für die Quest „Die Suche nach dem Goldenfisch“.

Fundort des Goldenfisches auf der Karte

Im Gespräch mit Kanya erhaltet ihr den Hinweis, dass sich der Goldenfisch hauptsächlich in dunklen Gewässern aufhält. Wo genau ihr einen finden könnt, verrät euch die Fischerin aber nicht.

Wollt ihr einen Goldenfisch fangen, reist ihr in den Wald und sucht nach dem Becken zwischen Bereich 2 und 6. Der Eingang zur Höhle ist leicht versteckt, ihr solltet ihn aber über die Karte finden können. Der Fundort des Gewässers ist zudem mit drei grünen Fragezeichen umgeben.

In der Höhle zwischen den Bereichen 2 und 6 findet ihr einen Goldenfisch. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Goldenfisch fangen: Diesen Köder braucht ihr!

Stellt euch an das Gewässer in der Höhle, wählt die Angelrute mit L1 + Viereck bzw. LB + X aus und drückt erneut Viereck bzw. X, um die Angel in die Hand zu nehmen.

Als Köder rüstet ihr den Goldkäferkopf aus, um die Chance auf einen Goldenfisch zu erhöhen. Haltet dafür L1 bzw. LB gedrückt und schaltet mit Dreieck oder Y durch die Köder.

Haltet nun L2 bzw. LT und drückt R2 bzw. RT, um die Angel auszuwerfen. Mit etwas Glück beißt an diesem Fundort ein Goldenfisch an.

In dieser Höhle fühlt sich der Goldenfisch besonders wohl. (© Screenshot GIGA)

Im Teaserbild oben seht ihr, wie der Goldenfisch aussieht. Sollte hier keiner dieser Fische erscheinen, könnt ihr zu einem beliebigen Feldlager zurückkehren und es euch kurz im Zelt bequem machen.

Alternativ könnt ihr per Schnellreise zu einem beliebigen Ort reisen. Kehrt ihr danach zum Becken zurück, könnte das die Spawnrate der Fische zurückgesetzt haben. Mit dem gefangenem Goldenfisch geht ihr zu Kanya und schließt die Quest „Die Suche nach dem Goldenfisch“ ab.