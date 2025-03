Monster Hunter Wilds: So könnt ihr euren Titel ändern

In Monster Hunter Wilds wird euch generell nur wenig erklärt – auch einfache Funktionen sind unnötig verkompliziert. In aller Kürze verraten wir euch hier, wie ihr euren Titel ändern könnt, denn das ist ebenfalls nicht so einfach.

Den Titel im Jägerprofil ändern

Falls ihr oft in Mehrspieler-Lobbys unterwegs seid, möchtet ihr bestimmt euer Jägerprofil anpassen. Besonders aussagekräftig ist euer Titel, den ihr dort anpassen könnt. Das klingt einfacher, als es ist – deshalb erklären wir euch, wie ihr den Titel ändern könnt:

Öffnet das Menü und wechselt zum dritten Tab „Informationen“.

Wählt weiter unten das „Jägerprofil“ aus.

aus. Ihr seht nun euer anpassbares Jägerprofil und müsst L1 bzw. LB drücken .

. Klickt hier auf „Hauptseiten-Widgets bearbeiten“.

Wählt euren Titel mit X (PlayStation) bzw. A (Xbox) aus.

Nun müsst ihr Dreieck bzw. Y für „Wechsel“ drücken , um den Titel ändern zu können.

, um den Titel ändern zu können. Wählt Begriffe für Titel 1, Titel 2 sowie Titel 3 und platziert den Titel wie gewünscht im Profil.

Jetzt müsst ihr die Änderungen nur noch speichern.

Erst wenn ihr den Tab wechselt, könnt ihr den Titel und alle anderen Widgets ändern. (© Screenshot GIGA)

Ziemlich umständlich, oder! Kein Wunder also, dass sich nur wenige Spieler mit einem aussagekräftigen Titel schmücken. Indem ihr in der Begriffsauswahl das Steuerkreuz nach links oder rechts drückt, schaltet ihr durch weitere Wörterlisten, die ihr für euren Titel einstellen könnt.

Jägerprofil weiter anpassen

Das Jägerprofil erlaubt es euch, einen Lebenslauf als Jäger zu gestalten. Neben eurem Titel könnt ihr mit eurer Spielzeit oder dem Jägerrang angeben, die Anzahl erjagter Monster oder erledigter Quests anzeigen.

Außerdem könnt ihr das Jägerprofil auch optisch anpassen. Ändert die Pose eures Jägers, Saikrii oder Palico, stellt ein Hintergrundbild ein oder verändert den Kamerawinkel.

Als Besitzer der Deluxe Edition von Monster Hunter Wilds schaltet ihr einige tolle Extras frei, die euch hier weitere Anpassungen ermöglichen.